Sidd en Dënschdeg an e Mëttwoch live dobäi bei den Champions-League-Matcher vu Lube Civitanova mam Lëtzebuerger Nationalspiller Kamil Rychlicki.

En Dënschdeg den Owend um 20.30 Auer spillt d'Lube Civitanova géint Sir Sicoma Monini Perugia an e Mëttwoch och um 20.30 Auer géint VB Tours.

Béid Champions-League-Matcher kënnt Dir am Livestream op RTL.lu suivéieren, dat mat Lëtzebuerger Commentaire vum Marc Burelbach an Tom Flammang.

Wéi och am Futtball ass d'Champions League och am Volleyball den absolutten Top-Niveau. Dobäi ass och de Lëtzebuerger Kamil Rychlicki, dee mat senger Ekipp Lube Civitanova gutt Chancen huet, d'Champions League ze gewannen.

De Kamil Rychlicki ass ee vun de Piliere vun der Ekipp an domat ee vun den Top-Spiller op der Welt.

Gewënnspill

Dir wëllt een ënnerschriwwene Weltmeeschter-Trikot vum Kamil Rychlicki oder een T-Shirt signéiert vun der Ekipp gewannen? Da maacht mat bei eisem Gewënnspill.

Alles, wat Dir maache musst, ass éischtens de Video am richtege Moment ze stoppen an heivun ee Screenshot eropzelueden. An zweetens bei der Schätzfro matmaachen a mat e bësse Chance richteg tippen.

D'Gewënner ginn en Donneschden, den 10. Dezember, vun eis kontaktéiert.

Vill Gléck