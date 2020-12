E Samschdeg de Mëtteg war et an der däitscher Bundesliga d'Suite vum 10. Spilldag.

Fir de Leandro Barreiro, dee vun Ufank u gespillt huet, ass et eng 1:2-Defaite zu Bielefeld ginn, Freiburg a Gladbach spillen 2:2 gläich an och bei Köln-Wolfsburg a Frankfurt-Dortmund ass et kee Gewënner ginn.

10. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Frankfurt - Dortmund 1:1

1:0 Kamada (9'), 1:1 Reyna (56')

Ufanks huet Frankfurt de Gaascht ulafe gelooss a sech op déi defensiv Aarbecht konzentréiert. No net mol 10 Minutten ass dann den éischte Gol fir d'Hauhsäre gefall, wéi de Kamada eng laang Pass vum Hinteregger verwäerte konnt. D'Dortmunder Ekipp, déi ouni de verletzten Haaland an de Match gaangen ass, war elo gefuerdert. Eng gutt Äntwert hu sie awer bis zur Paus net méi fonnt.

Nom Säitewiessel hunn déi Giel da méi oft de Wee virun de géigneresche Gol fonnt a sou huet et net all ze laang gedauert bis den 1:1 gefall ass. An der 56. Minutt konnt de Reyna mat engem stramme Schoss an de Wénkel ausgläichen. Nom Gol huet Dortmund de Match bestëmmt an d'Lokalekipp krut sech nëmme schwéier befräit. Um Enn bleift et awer beim 1:1 a sou deele sech béid Ekippen zu Frankfurt d'Punkten.

Bielefeld - Mainz 2:1

1:0 Prietl (21'), 2:0 Doan (31'), 2:1 Stöger (82')

Eng weider kéier stoung de Leandro Barreiro an der Mainzer Starteelef. Am Kellerduell hu sech béid Ekippe vun Ufank un engagéiert gewisen a sou hu sech d'Haushären no ronn 20 Minutte belount. De Prietl hat aus der Distanz ofgezunn, ma de Ball ass duerch e Mainzer Spiller onhaltbar ofgefälscht ginn. 10 Minutte méi spéit ass et no engem Ballverloscht vum Barreiro séier gaangen a sou war et den Doan, deen op 2:0 erhéije konnt.

Am zweeten Duerchgang huet sech Bielefeld méi op d'Defense konzentréiert, Mainz konnt awer bis zu ronn 10 Minutte viru Schluss net vill doraus maachen. An der 82. Minutt ass dem Stöger nach den Uschlossgol zum 1:2 gelongen, ma fir e weidere Gol sollt et net méi duergoen a sou geléngt et Bielefeld um Enn déi dräi Punkte fir sech ze halen.



Freiburg - Gladbach 2:2

0:1 Embolo (23'), 1:1 Santamaria (32'), 2:1 Grifo (49'), 2:2 Plea (50')



D'Ekipp aus dem Breisgau ass vun Ufank u fréi gestéiert an ënner Drock gesat ginn. Och wa Gladbach an den éischte Minutte méi vum Match hat, huet Freiburg gutt dergéint gehalen an net vill zougelooss. An der 23. Minutt sinn d'Gäscht no engem gudden Zesummespill dann awer a Féierung gaangen. No enger Pass vum Stindl konnt den Embolo mat engem flaache Schoss de Gol zum 1:0 fir d'Fohlen markéieren. D'Haushären hunn awer net opginn a sou ass et duerch e Corner zum Ausgläich komm, wéi de Lienhart no engem Fallrückzieher vum Santamaria mam Kapp op der richteger Plaz war.

No der Paus ass Freiburg dann a Féierung gaangen, wéi de Grifo vum Eelefmeterpunkt d'Nerve behalen huet. Den 2:1 sollt awer net all ze laang bestoe bleiwe, wéi just eng Minutt méi spéit den 2:2 gefall ass. De Plea huet aus ronn 20 Meter mat engem schéine Schoss ausgeglach a sou nees d'Partie opgemaach. Um Enn ass et awer bei deem Spillstand bliwwen a sou deele sech Freiburg a Gladbach an engem ausgeglachene Match d'Punkten.



Köln - Wolfsburg 2:2

1:0 Thielmann (18'), 1:1 Arnold (29'), 2:1 Duda (43')



No enger gudder Véierelstonn, an där Wolfsburg liicht d'Nues vir hat, konnt Köln iwwerraschend duerch e Gol vum Thielmann a Féierung goen. Mat engem flaache Schoss an den Eck konnt den 18-Joer-ale Kölner säin éischte Bundesliga-Gol markéieren. Ronn 10 Minutten drop ass Wolfsburg dann awer schonn den Ausgläich gefall, wéi den Arnold aus enger gudder Positioun per Fräistouss treffe konnt. Nom 1:1 huet sech de Match dann e bëssen neutraliséiert a kuerz virun der Paus ass Köln dann nees a Féierung gaangen. No enger Flank vum Rexhbecaj huet den Duda dem Golkipp mat engem stramme Schoss ënnert d'Lat keng Chance gelooss a sou ass et fir d'Lokalekipp mat engem 2:1 an d'Paus gaangen.

2 Minutten nom Säitewiessel ass duerch de Weghorst dann op 2:2 gestallt ginn. De Wolfsburger Stiermer stoung mam Kapp op der richteger Plaz a konnt sou aus 5 Meter ausgläichen. Am weidere Spillverlaf hat d'Ekipp vu Wolfsburg méi vum Match, konnt mam Ballbesëtz awer net sou richteg eppes ufänken. Bis zum Schluss ass kengem méi e weidere Gol gelongen a sou bleift et beim 2:2 an der Partie zu Köln.

