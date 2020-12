Bei den Häre kann Norwegen d'Staffel-Victoire feieren iwwerdeems bei den Dammen Norwegerin Tiril Eckhoff hiren 1. Weltcup an dëser Saison gewënnt.

Am finnesche Kontiolahti huet sech an der Männer Staffel iwwer 4 x 7,5 km Norwege ganz souverän d'Victoire konnte sécheren. De grousse Favorit ka sech mat knappe 40 Sekonne viru Schweden a 51 Sekonne virun Däitschland duerch setzen. De Matfavorit Frankräich huet sech duerch 3 Strofronne vum Emilien Jacquelin frei selwer aus der Course em d'Victoire geholl.

Um Sonndeg Nomëtteg ass dann nach d'Poursuite bei de Damme gefuer ginn. Och hei hunn déi Norwegesch Athletinnen der Course hire Stempel opgedréckt. Tiril Eckhoff huet um Schéissstand kee Feeler geschoss a gewënnt mat 21,5 Sekonne virum Marte Olsbu Röiseland. Op déi 3. Plaz mat engem Retard vu 35 Sekonne fiert d'Schwedin Hanna Öberg.