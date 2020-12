Iwwerdeems huet de Jamy Vardy Leicester 3 Punkte gerett. AS Roum spillt mat Sassuolo 0:0-Gläich a Lille klappt Monaco. Stuttgart gewënnt géint Bremen.

Bundesliga



Werder Bremen - VFB Stuttgart 1:2

0:1 Wamangituka (30'), 1:1 Wamangituka (90+1'), 2:1 Selke (90+3')

An engem ausgeglachene Match ass Bremen wuel besser an de Match komm, ma Stuttgart hat awer wuel déi besser Chancë virum Gol. No engem Foulspill vum Chong um Coulibaly krut de VFB an der 30. Minutt een Eelefmeter zougesprach deen de Wamangituka ouni Problemer an de Filet gesat huet. Sou kann een d'Féierung an der Paus och als net onverdéngt notéieren. Nom Téi hunn béid Ekippen sech näischt geschenkt an sech alles ofverlaangt. An de leschte Minutten ass et nach eng Kéier hektesch ginn. No engem Feeler vum Toprak huet de Wamangituka säin 2 Gol geschoss. Bis op den Uschlossgol vum Selke konnt Bremen awer näischt méi um Resultat änneren, sou dass d'Bremer mat 1:2 doheem verléieren.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen (18h00)

Premier League

Sheffield United - Leicester City 1:2

0:1 Perez (24'), 1:1 McBurnie (26'), 1:2 Vardy (90+1')

Ganz laang huet et zu Sheffield no enge 1:1-Gläich ausgesinn. An der 1. Minutt vun der Nospillzäit huet dunn awer de Jammy Vardy den erléisende Gol fir d'Gäscht markéiere konnten. Domat bäisst sech Leicester no 11 Spilldeeg an der Spëtzegrupp vun der Premier League fest.

Tottenham Hotspur - Arsenal London 2:0

1:0 Son (13'), 2:0 Kane (45+1')

Tottenham huet eng immens effikass 1. Hallschent gespillt. D'Ekipp vum José Mourinho huet virun allem duerch Konteren sech gutt Chancen eraus spille konnten. An der 13. Minutt huet de Kane de Son an de Laf geschéckt an de Son lenkt de Ball aus ronn 20 Meter herrlech an de laangen Eck. Kuerz virun der Paus dat nämlecht Bild. Arsenal vedaddelt de Ball an des Kéier war et de Son deen de Kane geschéckt huet an de Stiermer vun de Spurs huet de Ball an de Filet gehummert, sou dass et an der Paus 2:0 stoung. Och an der 2. Hallschent war Arsenal déi Ekipp déi d'Spill ënner Kontroll hat, mee Goler sollte Gunners um Sonndeg Owend net méi schéissen. Bis op eng Chance vum Lacazette an der 68. Minutt sinn si awer net geféierlech virum Loris opgedaucht. Tottenham bleift no der Victoire am North London Derby domat un der Tabellespëtzt stoen.

FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers (20h15)

Serie A

AS Rom - Sassuolo Calcio 0:0

No 40 Minutten huet de Reimer Pedro no engem taktesche Foul déi Giel-Rout Kaart gesinn. Ganz hektesch gouf et kuerz virun der Hallschent, wou e Gol vun der Lokalekipp nom VAR net gezielt huet. Dëst huet den Trainer vun der Roma Paulo Fonseca esou opgereegt, dass hien sech laut dem Onparteieschen ze haart beschwéiert huet, wouropshin den Arbitter dem Trainer vum AS Roum déi Rout Kaart gewisen huet. Aus sportlecher Siicht war Roum wuel déi besser Ekipp, bis op e Potto Schoss vum Dzeko ass awer net vill derbäi eraus koum. Vun Sassuolo koum alles an allem ze wéineg, sou dass dëse Spëtzematch mat 0:0 op e Enn geet.

Ligue 1

OSC Lille - AS Monaco 2:1

1:0 David (53'), 2:0 Yazici (65'), 2:1 Pellegri (90')

Béid Ekippe wollten hier gutt Form aus deene leschte Wochen och um Sonndeg confirméieren. An engem intensive Match huet sech d'Lokalekipp no Goler vum Kanadier Jonathan David an dem Tierk Yusuf Yazici duerchsetzen. Fir Monaco ass et no 4 Victoiren um Stéck déi éischten Néierlag säit Enn Oktober. Lille steet elo op der 2. Plaz an der Tabell.

FC Metz - Olympique Lyon (21h00)

La Liga

FC Villarreal - FC Elche (18h30)

