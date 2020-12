Nodeems déi aktuell Corona-Mesurë bis de 15. Januar solle verlängert ginn, heescht dat och, datt de Lëtzebuerger Sport weider stëll steet.

U sech sollt zum Beispill den 10. Januar nees Futtball gespillt ginn, wat an deem Fall net méiglech wäert sinn.

Donieft zielt och fir déi aner Sportaarten, déi eigentlech wëlles haten, fir nees am Januar unzefänken, datt d'Chancë kleng sinn, well een de Veräiner och eng gewëssen Zäit Preparatioun op d'Reprise an den eenzele Sportaarte well loossen.