E Freideg de Mëtteg huet d'Lëtzebuerger Futtballfederatioun an engem Communiqué matgedeelt, wéi et am nationale Futtball virugeet.

Ënnert anerem huet d'FLF matgedeelt, datt d'Coupe de Luxembourg definitiv annuléiert gëtt. Déi Ekipp, déi an der BGL Ligue op déi 4. Plaz kënnt, spillt dann d'Qualifikatioun fir d'Champions League 2021/2022. Och alleguerten d'Barragematcher ginn annuléiert. Dëst gouf gemaach, fir datt d'Éierepromotioun an d'Divisiounen 1, 2 an 3 bis den 30. Juni kënnen op en Enn gespillt ginn. D'BGL Ligue muss allerdéngs bis spéitstens den 1. Juni fäerdeg gespillt gi wéinst den europäesche Kompetitiounen. Och bei den Damme sinn d'Coupe an Barragematcher annuléiert. De Championnat bei de Seniore soll de Weekend vum 7. Februar nees ugoen, wéi d'FLF weider matdeelt. D'Jugend-Kompetitiounen de Weekend vum 21. Februar. Wa bis zum Enn vun der Saison net op d'mannst d'Hallschent vun de Matcher kënne gespillt ginn, gëtt d'Saison annuléiert, deemno géing keen opsteigen a keen ofsteigen. Wa méi wéi d'Hallschent vun de Matcher kënne gespillt gi bis Enn der Saison, da gëllt dat lescht Klassement als Schlussklassement. PDF: Offiziellt Schreiwes