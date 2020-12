De Lëtzebuerger Nationalspiller konnt en Dënschdeg den Owend de Gol zur 1:0-Féierung virbereeden.

An der Premier League an der Ukrain sinn e Freideg den Owend um 18 Auer Olimpik Donezk a Lviv openee gestouss. Hei war dann och vun Ufank vun de Lëtzebuerger Spiller Enes Mahmutovic. An der éischter Hallschent vun den éischte 45 Minutten si béid Ekippen ouni Gol, also engem 0:0 an d'Kabinne gaangen.

No der Paus huet dunn an der 56. Minutt huet de Kravchuk den 1:0 fir Lviv geschoss. An der 76. Minutt war et dunn de Romanovskij, dee fir Olimpik Donezk den 1:1 Ausgläich markéiert huet. Den Enes Mahmutovic war déi komplett 90 Minutten um Terrain, seng Ekipp Lviv steet den Ament op der 12. Plaz an der Tabell.

Um 19 Auer dunn war et an der 3. Bundesliga de Match tëscht dem 1. FC Kaiserlautern vum Trainer Jeff Saibene an dem SpVgg Unterhaching. Déi éischt Hallschent war relativ ausgeglach an et ass bis an d'Paus kee Gol gefall. An der 50. Minutt huet dunn den Hasenhüttl den 1:0 geschoss, an dunn an der 75. Minutt war et de Greger, dee fir den 2:0 fir Unterhaching. Bei deem Resultat ass et dann och bliwwen, sou dass Kaiserslautern mat 0:2 verléiert an op der 15. Plaz an der Tabell den Ament steet.