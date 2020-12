Dem Fransous ass bei den Hären seng éischt Victoire vun der Saison gelongen a bei den Damme konnt sech d'Ekipp vun Norwegen duerchsetzen.

Bei den Damme stoung e Samschdeg am Weltcup zu Hochfilzen d'Staffel iwwer 4x6 Kilometer um Programm. Mat engem gudde Virsprong konnten um Enn d'Norwegerinnen Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff a Marte Olsbu Landmark d'Victoire trotz enger Strofronn sécheren. Mat engem Retard vu 24,5 Sekonnen ass Frankräich op déi zweet Plaz komm a Schweden stoung zum Schluss op der drëtter Positioun.

Méi spéit sinn d'Hären dann an der Poursuite un den Depart gaangen. No 12,5 Kilometer ass de Quentin Fillon Maillet aus Frankräich als Éischt op der Arrivée ukomm, dat mat engem Virsprong vu 25,5 Sekonne viru sengem Landsmann Emilien Jacquelin. Op déi 3. Plaz huet et mat engem Retard vun 49,5 Sekonnen den Norweger Johannes Dale gepackt.