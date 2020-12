D'Norweger haten um Enn knapp 20 Punkten Avance op Däitschland. Bronze séchert sech d'Delegatioun aus Polen.

No engem spannenden éischten Duerchgang, bei dem Norwegen sech virun Däitschland placéiere konnt, sollt d'Entscheedung vum Weltmeeschter am zweeten Duerchgang falen. Hei goung et virun allem tëscht dësen zwou Natiounen ëm den Titel. Am leschten Duerchgang war et den Halvor Egner Granerud, dee mat engem Saz op 234,5 Meter fir d'Victoire fir Norwegen suerge konnt. Dem Karl Geiger säi Sprong vun 224,5 Meter ass net duer gaangen a soumat séchert sech Däitschland Sëlwer. Drëtt gouf d'Delegatioun aus Polen.

Beim Eenzelkompetitioun um Samschdeg konnt sech den däitsche Karl Geiger zum Weltmeeschter kréinen. An enger spannender Finall hat den Däitschen um Enn 0,5 Punkten Avance op de Leader aus dem Weltcup, dem Halvor Egner Granerud, dee sech soumat hei nach mat Sëlwer huet missen zefridde ginn. Drëtte gouf de Markus Eisenbichler, dee soumat dat excellent Resultat fir eis däitsch Nopere perfekt gemaach hat.