Den traditionelle Rendez-vous am Lëtzebuerger Liichtathletik-Kalenner gëtt an Zukunft vun der ABL Urban Trail Luxembourg organiséiert.

Zanter 1962 gëtt et de Semi-Marathon op der Musel. Deemools si grad emol 29 Leefer iwwer d'Arrivée gelaf. Dat leschte Joer waren et eng 1.300 Athleten déi iwwer déi 21 Kilometer mat dobäi waren. Bis elo war d'FLA responsabel fir d'Organisatioun. D'Aarbecht, déi do derhanner stécht, ass awer fir d'Federatioun praktesch net méi ze stemmen an dofir huet ee sech decidéiert, d'Organisatioun un eng aner Firma ze ginn.

An engem Schreiwes huet d'Lëtzebuerger Liichtathletik-Federatioun e Mëttwoch bekannt ginn, datt een d'Lizenz fir d'Organisatioun vun der Route du Vin un d'Lëtzebuerger ASBL Urban Trail Luxembourg ginn huet.

PDF: Schreiwes FLA