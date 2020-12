D'Saison hat fir d'Mandy Minella scho speziell ugefaange mat de schroe Bëschbränn an Australien. A kuerz drop koum de Coronavirus.

Fir d'Mandy Minella war 2020 e Joer mat gemëschte Gefiller. Op familiärem Plang war et dee ganz flotten Moment mat der Gebuert vun hirem zweete Meedchen, dem Maya, net méi spéit d'lescht Woch e Samschdeg (12. Dezember). Op sportlech-finanzieller Säit war et duerch de Covid awer alles anescht wéi einfach fir déi aktuell bescht Lëtzebuerger Tennisspillerin.

Mandy Minella mat engem Réckbléck op 2020 an engem Ausbléck op 2021 / Rep. Franky Hippert

D'Saison hat fir d'Mandy Minella scho speziell ugefaange mat de schroe Bëschbränn an Australien. An dunn am Mäerz war et zu Lyon dee leschten Tournoi fir déi aktuell Nummer 170 an der Tennisweltranglëscht:

"Jo dat war fir eise groussen Challenge dëst Joer, wéi fir vill aner Leit och. Bis Mäerz konnt ech nach spillen, duerno war de Lockdown."

Nom Deconfinement huet d'WTA, d'Associatioun vum Profi-Dammentennis, sech och méi schwéier gedoe wéi d'ATP, d'Associatioun vun den Hären, fir nees hire Spillerinnen Tournoien unzebidden, dozou d'Mandy Minella:

"Jo effektiv huet d'WTA vill Tournoie verluer, well vill Tournoien ofgespronge sinn, well vill Sponsoren ofgesprongen sinn, an d'Tournoien net ouni Spectateure wollte spillen. Et gouf net vill mat der ATP zesummegeschafft. Do haten d'Männer et besser, si konnte méi spillen."

Duerch d'Schwangerschaft, déi am Laf vum Joer koum, war déi fréier Nummer 66 am WTA-Ranking net grad esou dovu betraff, datt bal keng Tournoie waren. U sech sollt 2020 och der Mandy Minella hir lescht Saison sinn. Lo wëll déi 35 Joer al Spillerin vun der Schéiss awer d'nächst Saison nach emol voll op der Profitour urappen:

"Mäi Plang ass, fir d'nächst Joer nees fit ze ginn, fir kënnen déi 12 Tournoien ze spillen, wou ech mäi Special Ranking ka notzen. Mir sichen eis Tournoien eraus, déi eis ganz gutt gefalen, bei deenen een einfach kann dohi kommen a wou et einfach mat de Kanner geet."

Datt d'Mandy Minella physesch a vum Tennis hir nees a Form kënnt, dorun zweiwele wuel déi mannst: Dee gréissten Challenge gëtt sécherlech fir mat den zwee Meedercher Emma a Maya duerch d'Tennisweltgeschicht ze reesen. Mam Trainer a Papp vum Nowuess Tim Sommer huet d'Tennisspillerin awer e staarke Mann un hirer Säit, fir och dat ze meeschteren.