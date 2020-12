Nodeems sech d'Hären aus Norwegen en Donneschdeg schonn déi véier éischt Plaze geséchert haten, hunn d'Dammen e Freideg dorunner ugeknäppt.

Beim Biathlon-Weltcup zu Hochfilzen an Éisträich gouf et e Freideg am Sprint bei den Dammen no de 7,5 Kilometer an zwee Schéissen eng Victoire fir d'Tiril Eckhoff. Si konnt eng Strofronn beim éischte Schéissen op der Loipe nees gutt maachen. Op déi zweete Plaz ass d'Ingrid Landmark Tandrevold (+7,6 Sekonnen/0 Feeler) komm. Drëtt ass d'Marte Olsbu Röiseland (+24,6 sek /1) ginn.