Déi Rout Däiwele gewanne mat 2:0 géint Uerdingen. Mainz verléiert mam Leandro Barreiro mat 0:1 géint Bremen.

An der Futtball-Bundesliga huet Mainz mat 0:1 géint Bremen verluer. De Leandro Barreiro ass an der 69. Minutt fir de Kunde agewiesselt ginn. Nëmme 4 Minutten drop's krut de Barreiro no engem taktesche Foul déi Giel Kaart gewisen. Den Iwwerbléck vum 13. Spilldag an der däitscher Bundesliga fannt Dir hei.

Eng geckeg 1. Hallschent gouf et zu Saarbrécken. No 27. Minutte louch Ingolstadt mat 3:2 a Féierung. Bei dësem Spektakel an der 3. Liga an Däitschland huet de Maurice Deville awer net matgemaach, feelt de Lëtzebuerger aktuell wéinst enger Verletzung senger Ekipp. No engem Gol vum Shipnoski an der 73. Minutt zum 3:3-Ausgläich deelen sech béid Ekippe jeeweils 1 Punkt.

Kaiserslautern huet dogéint am Trainer Jeff Saibene eng ganz wichteg Victoire géint Uerdingen konnte feieren. An der Paus louchen déi rout Däiwele mat 2:0 a Féierung. Dëse Virsprong sollten si dann och iwwert Zäit bréngen.

Freideg

Um Freideg den Owend huet de Sebastien Thill mat Tambow 1:1-Gläich géint Ural gespillt. Nodeems Tambov no 29 Minutte mat 0:1 a Réckstand louch huet den Onugkha kuerz virun der Paus den Ausgläich markéiert. De Sebastien Thill ass an der 64. Minutt op den Terrain komm. Tambow bleift mat dësem Gläichspill op der leschter Plaz an der russescher Premier-Liga stoen.