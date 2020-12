Den Alexis Pinturault wënnt de Rieseslalom vun den Hären zu Alta Badia an d'Ester Ledecka séchert sech d'Victoire bei den Dammen am Super-G zu Val d'Isère.

Bei den Hären stoung de Rieseslalom zu Alta Badia um Programm an do konnt sech no 2 Leef de Fransous Alexis Pinturault mat engem Virsprong vun 7 Honnertstel duerchsetzen. Fir déi grouss Iwwerraschung huet awer den 20 joer jonke Norweger Atlie Lie McGrath gesuergt deen am 2. Laf vun der 4. op déi 2. Plaz konnt no vir fueren an huet sech domadder seng 1. Plaz um Podium geséchert. Drëtten gouf de Schwäizer Justin Murisier mat engem Réckstand vun 24 Honnertstel.

Am Super-G bei den Dammen zu Val d'Isère a Frankräich war et d'Tschechin Ester Ledecka dat sech um Enn mat enger iwwerzeegender Leeschtung duerchsetze konnt. Mat engem knappe Retard vun 3 Honnertstel koum d'Schwäizerin Corinne Suter op déi 2. Plaz. Mat engem Réckstand vun 35 Honnerststel koum d'Italienerin Federica Brignone op déi 3. Plaz.