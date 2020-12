Am Massestart zu Hochfilzen konnt sech den Arnd Peiffer bei den Hären an d'Marte Olsbu Roieseland bei den Dammen duerchsetzen.

Bei den Dammen konnt sech um Enn d'Marte Olsbu Roeiseland souverän duerchsetzen nodeems d'Norwegerin beim leschte Schéissen d'Nerven behalen huet an et bei engem Feeler an der ganzer Course gelooss huet. Zweeten gouf mam Tiril Eckhoff eng zweet Norwegerin mat engem Réckstand vun 14 Sekonnen. Op déi drëtt Plaz koum d'Italienerin Dorothea Wierer op ronn 27 Sekonnen.

Bei den Häre kruten d'Spectateuren virun der Télé e ganz spannende Massestart ze gesinn. Nodeems den Däitschen Arnd Peiffer véier mol all Scheiwen getraff huet, ass dësen zesummen mam Schwed Martin Ponsiluoma op d'Schlussronn gaangen. An der zweetleschter Kéier konnt de Peiffer taktesch clever laanscht de Ponsiluoma fueren, huet dësen op de leschte Meter dann och net méi laanscht sech gelooss a gewënnt den éischte Massestart vu senger Karriär. Op déi 3. Plaz koum den Tarjei Boe, dee sech op der leschter Ronn géint de Benedikt Doll an den Emilien Jacquelin duerchgesat huet.