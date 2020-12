An England wënnt Leicester mat 2:0 géint Tottenham an an Italien sécheren sech den AC an Inter Mailand Victoiren.

Bundesliga

SC Freiburg - Hertha Berlin 4:1

1:0 Grifo (7.'), 1:1 Lukebakio (52.'), 2:1 Demirovic (59.'), 3:1 Gulde (67.'), 4:1 Petersen (90.+4.', Eelefmeter)

Schonn an der 7. Minutt konnt Freiburg a Féierung goen an dësen huet de Berliner wéi gedoen. No enger Flank vum Schmid koum de Grifo op 6 Meter zum Kappball an huet sech dës Chance net entgoe gelooss. D'Hertha konnt sech an der ganzer éischte Hallschent net richteg an d'Zeen setzen a Freiburg huet awer och seng Chancen net genotzt fir d'Féierung weider auszebauen.

No der Paus ass de Gäscht awer den Ausgläich duerch de Lukebakio gelongen no enger Flank vum Dilrosun. Freiburg huet allerdéngs net laang gebraucht fir op dee Gol ze reagéieren a konnten nëmme 7 Minutte méi spéit duerch den Demirovic nees a Féierung goen. Fir d'Virentscheedung huet de Gulde an der 67. Minutt gesuergt wéi en e Corner vum Grifo an de Gol käppe konnt. An der Nospillzäit ass dem Petersen mat engem Eelefmeter nach en Joker-Gol gelongen.

VFL Wolfsburg - VFB Stuttgart 18h00

Premier League

Tottenham Hotspurs - Leicester City 0:2

0:1 Vardy (45.+4.', Eelefmeter), 0:2 Alderweireld (59.', Eegegol)

An der éischter Hallschent koumen béid Ekippen net oft geféierlech virun de géigneresche Gol bis kuerz virun der Paus. Do huet den Aurier de Fofana ganz onnéideg ëmgerannt an den Arbitter huet op de Punkt gewisen. An der 4. Minutt vun der Nospillzäit huet de Vardy den Eelefmeter fir den 1:0 an de Gol geschoss.

An der 48. Minutt huet de Maddison op 2:0 erhéicht mee de Spiller vu Leicester stoung ganz knapps am Abseits. Ganz onglécklech huet dann den Alderweireld an der 59. Minutt ausgesinn wéi en de Ball mam Knéi an den eegene Gol geschoss huet. Vill Grouss Chancen haten d'Spurs net méi a verléieren domadder den zweete Match hannerteneen.

Manchester United - Leeds United 17h30

Serie A

Sassuolo - AC Mailand 1:2

0:1 Rafael Leao (1.'), 0:2 Saelemaekers (26.'), 1:2 Berardi (89.')

Den AC Mailand huet ganz gutt an de Match fonnt a konnte schonn an der 1. Minutt mat 1:0 a Féierung goen duerch e Gol vum Rafael Leao no Virlag vum Calhanoglu. Nëmme 25 Minutte méi spéit stoung et 2:0 nodeems Milan e Konter perfekt ausspille konnt bei deem um Enn de jonke Saelemaekers de Ball an de Gol schéisse konnt.

An den zweete 45 Minutten huet Sassuolo villes probéiert mee meeschtens stoung de staarken Donnarumma am Gol vun de Mailänner. An der 89. Minutt ass hinnen dann awer nach den Uschloss duerch de Berardi gelongen nodeems den Hauge de Ball onhalbar ofgefälscht hat.

Inter Mailand - La Spezia 2:1

1:0 Hakimi (51.'), 2:0 Lukaku (71.', Eelefmeter), 2:1 Piccoli (90.+4.')

Atalanta Bergamo - AS Roma 18h00

Ligue 1

Dijon - AS Monaco 0:1

0:1 Volland (15.')

OSC Lille - Paris SG 21h00

La Liga

Eibar - Real Madrid 21h00

