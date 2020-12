Lues awer sécher geet d'Sportjoer 2020 op en Enn. Zäit, fir déi lescht Méint Revue passéieren ze loossen.

D'Sportjoer 2020 war markéiert vum Coronavirus. Ëmmer nees koum et zu Ofsoen, respektiv zu Verleeunge vun Evenementer. Hei am Land sinn déi verschidde Championnater am Ekippesport net op en Enn gespillt ginn. Trotz der Pandemie gouf et awer souwuel am Grand-Duché wéi och international e puer Highlighten, op déi et sech lount zeréckzekucken.

E Sonndeg de Mëtteg huet de Radio op de Sport am Joer 2020 zeréckgekuckt. E Sonndeg den Owend koum op RTL Télé Lëtzebuerg den éischten Deel vum Sport-Joresréckbléck.

Cyclissem

Réckbléck Vëlossport / Reportage Rich Simon

Déi leschte Jore koumen dacks déi beschte Resultater vu Lëtzebuerger Sportler aus dem Vëlossport. Dëst Joer war et awer méi moer wéi soss. Dat hat awer sécherlech och mat deem ganz serréierte Programm ze dinn.

Am Ufank vum Joer, wou Corona nach keen Thema war, ass d'Christine Majerus den 3. Mäerz beim Le Samyn des Dames op déi 2. Plaz gefuer.

Et huet méintlaang gedauert, bis nees Coursse konnte gefuer ginn. Bis dohinner huet de Ralph Diseviscourt d'Waardezäit e bësse verkierzt. Den Dizzy ass zu Veianen um Oberbecken a 24 Stonnen iwwer 915 Kilometer gefuer. Dat war Weltrekord.

Vum August un ass d'Stroossesaison esou lues awer sécher nees ugelaf. Ënnert anerem mam Championnat bei eis am Land. An hei gouf et eng Iwwerraschung bei de Profien. An de leschte Jore war kee Kraut géint de Bob Jungels gewuess. Dëst Joer huet hie sech awer mussen dem Kevin Geniets geschloe ginn.

Den Highlight war wéi all Joer den Tour de France. Mam Bob Jungels war ee Lëtzebuerger mat dobäi. De Profi vun Deceunick - Quick Step huet awer ni de richtegen Tratt fonnt. Et war net säin Tour. D'Schlussvictoire war um Enn fir de jonken Tadej Pogacar. Hien huet sech nieft dem Maillot Jaune och nach dee vum beschte jonke Coureur an dee vum beschte Biergfuerer geséchert.

© AFP

Bei eis am Land war de Skoda Tour de Luxembourg natierlech den Highlight. Dëst Joer waren net manner wéi 8 WorldTour-Ekippe mat dobäi. D'Organisatioun huet awer ze wënschen iwwreg gelooss. Um zweeten Dag huet de Peloton no 18 Kilometer gestreikt. Genee wéi schonns deen Dag virdrun, war d'Sécherheet fir d'Coureuren net garantéiert. Iergendwéi ass den Tour de Luxembourg no vill Chaos dunn awer op een Enn gefuer ginn an dat mat der Schlussvictoire vum Italiener Diego Ulissi.

Fir ee richtegen Highlight huet awer viru kuerzem nach d'Marie Schreiber beim Cyclocross-Weltcup zu Tabor gesuergt. Bei der Course vun de Juniorinne koum d'Lëtzebuergerin op déi excellent 2. Plaz.

Automobilsport

Réckbléck Automobilsport national /Reportage Rich Simon

National

Genee wéi déi aner Sportaarten huet och den Automobilsport ënnert der Corona-Pandemie gelidden. Mat der Konsequenz, dass bei eis am Land traditionell Rendez-vouse wéi d'Biergcourse zu Eschduerf oder och nach de Rallye de Luxembourg hu mussen ofgesot ginn.

Porsche Super Cup a Porsche Carrera Cup Däitschland

Am Ausland huet den Dylan Pereira de Lëtzebuerger Fändel héich gehalen. Am Porsche Supercup gouf den Automobilsportler vum Joer 2019 ganz knapp hannert dem Hollänner Larry ten Voorde deen Zweeten. De Lëtzebuerger huet et fäerdegbruecht, d'Courssen zu Spielberg an zu Budapest fir sech ze entscheeden. Déi zweete Plaz war et um Enn och beim Porsche Carrera Cup Däitschland.

© ATP / Arthur Thill

Formel 1

Réckbléck Formel 1 / Reportage Franky Hippert

An der Formel 1 konnt och an dësem Covid-Joer eng regulär Saison gefuer ginn. De Kalenner vun der Kinneksklass am Automobilsport huet um Enn awer ganz anescht ausgesinn, wéi dat am Ufank vum Joer virgesinn war. No 17 Coursse konnt een dann awer scho bal nees soen: „the same procedure as every year!“ De Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ass nees Weltmeeschter ginn an huet mat sengem 7. Titel de Rekord vum Michael Schumacher egaléiert.

Mercedes konnt och säi 7. Weltmeeschtertitel bei de Konstrukteuren hannertenee feieren. Déi zwee Piloten Hamilton a Bottas stoungen och net manner wéi bei 13 vu 17 Coursse ganz uewen um Podium.

Ee ganz grousse Schreckmoment gouf et nach kuerz virum Enn vun der Saison beim Grousse Präis vu Bahrain. De Romain Grosjean war mat sengem Gefier duerch d'Leitplanke gaangen. Den Auto huet duerno Feier gefaangen, ma de Fransous konnt sech selwer nach retten an ass mat liichte Verbrennungen dovunner komm.

© AFP

Futtball

Réckbléck Futtball national / Reportage Serge Olmo

Am nationale Futtball gouf et déi lescht Saison weder e Champion, nach e Gewënner an der Coupe. Wéinst dem Coronavirus ass d'Saison fréizäiteg ofgebrach ginn.

Réckbléck Futtball FLF Deel 1 / Reportage Franky Hippert

Déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp huet och e speziellt Joer duerch de Covid-19 hannert sech. D'Rendez-vousen am Fréijoer waren duerch de Coronavirus all ausgefall. Am Hierscht stoung dunn awer d'Nations League um Programm. Do waren d'Rout Léiwe ganz no un enger Gruppevictoire drun, ma um Enn huet een déi knapp verpasst.

Réckbléck Futtball FLF Deel 2 / Reportage Franky Hippert

D'Champions League bei den Hären huet dëst Joer Bayern München gewonnen. Den FCB huet donieft och de Championstitel an d'Coupe an Däitschland gewonnen. Bei den Damme war Olympique Lyon déi bescht Ekipp.

D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp. / © Val Wagner

Tennis

Réckbléck Tennis / Reportage Franky Hippert

Et konnt duerch de Covid definitiv net esou vill um Proficircuit gespillt gi wéi soss. Souwuel fir d'Spiller, d'Organisateuren an aner Leit aus dem Tennismilieu geet e komplizéiert Joer op Enn.

D'WTA, d'Associatioun vum Profi-Dammentennis, huet sech definitiv méi schwéier gedoen, wéi d'ATP, d'Associatioun vun den Hären, fir nom Deconfinement hire Spillerinnen nees Tournoien unzebidden.

Bei de Grand Slame goufe se bis op Wimbledon alleguer gespillt. Bei den Australian Open hu sech den Novak Djokovic an Naomi Osaka d'Victoire geséchert. Bei de French Open waren de Rafael Nadal an d'Ashley Barty déi Bescht. Bei de US Open konnte sech den Dominic Thiem an d'Naomi Osaka iwwert e weideren Titel an hirer Karriär freeën.

Een Tournoi, deen och 2020 an d'Waasser gefall ass, war de WTA-Tournoi op der Kockelscheier.

D'Mandy Minella huet d'Covid-Zäit, komm mir nennen et emol esou, anescht genotzt. Déi aktuell Nummer 170 an der Weltranglëscht gouf schwanger, an net méi spéit wei den 12. Dezember koum dat zweet Meedche vun der Famill Sommer-Minella, d'Maya, op d'Welt.

Handball



Réckbléck Handball / Reportage Gilles Tricca

E Réckbléck mat leider wéineg Highlighten. D’Joer hat awer ganz interessant ugefaangen. Tëscht dem 10. an dem 12. Januar stounge fir d'Handball-Nationalekipp vun den Hären d’Qualifikatiouns-Matcher fir d’WM um Programm. Virum eegene Public hunn d’Rout Léiwen awer enttäuscht. 4 Deeg méi spéit haten d’Männer an der Qualifikatiounsronn fir d’EM Estland viru sech stoen. Och hei gouf et zwou Néierlagen.

Fir bei den Nationalekippen ze bleiwen. Do hu sech dëst Joer Spuenien an Norwegen den Europameeschtertitel geséchert.

Zeréck op Lëtzebuerg - do huet sech Esch bei den Hären an de Chev Dikrech bei den Dammen den Titel an der Coupe geséchert.

D'Championnat gouf wéinst dem Coronavirus ofgebrach. De Champion bei den Hären war um Enn den Handball Esch a bei den Dammen den HB Käerjeng.

Basketball

Réckbléck Basket Deel 1 / Reportage Guy Seyler

Och am Basket koum alles anescht wéi een et sech erwaart hat. E Coupe-Gewënner gouf et déi lescht Saison net. Am Championnat ass d'Saison och ofgebrach ginn. Dobäi gouf d‘Tabell vun deem Moment, also no 23 Matcher, validéiert. Wat bedeit huet: Esch war fir d'éischte Kéier Champion bei den Hären. Bei den Damme stoung d'Etzella op der éischter Plaz.

Réckbléck Basket Deel 2 / Reportage Guy Seyler

International huet d‘Hären-Nationalekipp 4 Matcher vun der Pre-Qualifikatioun fir d‘WM gespillt. Géint d'Slowakei gouf et eng Victoire.

Da gouf et awer och nach e Wiessel un der Spëtzt vun der Federatioun. Den Henri Pleimling huet no 15 Joer am Comité Central, dovun déi lescht 8 Joer als President, seng Kandidatur net méi gestallt. Neie Mann un der Spëtzt ass de Samy Picard.

Volleyball



Réckbléck Volleyball / Reportage Marc Burelbach

Den Ufank vum Joer huet am Volleyball fulminant ugefaangen. Déi 32. Editioun vum Novotel Cup stoung um Programm an do gouf et deen éischten Doublé fir Lëtzebuerg.

Déi national Saison 2019/2020 ass ouni Champion an ouni Coupe-Gewënner op en Enn gaangen.