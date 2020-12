Et gëtt eng gewëssen Opreegung, zënter deem gewosst ass, dass d'Organisatioun vun der Route du Vin vun engem externe Prestataire organiséiert gëtt.

Zanter der Annonce, dass d'Liichtathletik Federatioun d´Organisatioun vun der Route du Vin un een externe Prestataire ginn huet, gëtt et eng gewëssen Opreegung tëscht verschiddene Clibb an der FLA. De Club vu Maacher, dee laang Organisateur vun der Route du Vin war, huet an deem Kontext och ee Bréif vun de Comité Directeur vun der FLA geschriwwen.

An deem Bréif heescht et, dass ënnert anerem d´Séil vun der Route du Vin verkaaft géif ginn, dass sech net un den Delai bei der Ausschreiwung fir een externe Prestataire gehale gouf an dass et vu Säite vun der FLA keng Transparenz géif ginn.

Ausserdeem schreift den CAEG, dass de Benevolat mat Féiss getrëppelt géif ginn. Op dës Reprochen, huet elo d´Presidentin vun der FLA, Stephanie Empain, reagéiert: "Am Endeffekt hu mir alleguerten dat selwecht d'Zil: Dass d´Route du Vin nees zu deem ka ginn, wat se verdéngt huet, nämlech eng Traditiounsräich Course, déi fir vill Leit ee wichtegen, wann net dee wichtegste Rendezvous am Laf-Kalenner soll sinn. Dat ze garantéieren ass aus vill Grënn net esou einfach. Mee ee vun deene Grënn ass eebe justement dee vum Benevolat. Mir si fir esou Events op Fräiwëlleger ugewisen, mä fir esou een Evenement ze organiséieren do stéisst de Benevolat ganz kloer u seng Grenzen. Dat heescht net, dass den zukünftege Prestataire net mat Veräiner a Benevollen zesumme schafft. Au contraire! Och do kenne schéi Synergië gesicht ginn, fir dass d´Veräiner eppes dovunner hunn."

