Am Spëtzematch an der Schwäiz konnte sech d'Young Boys aus Bern duerchsetzen, an Holland gouf et wichteg 3 Punkte fir Sparta Rotterdam.

Als 9. ass Rotterdam op Enschede bei de 6 gereest, fir hei Punkte matzehuelen. Enschede hat de ganze Match iwwer däitlech méi de Ball, ma Rotterdam konnt sech méi gutt Chancen erausspillen an déi och notzen. Den 1:0 hat den Engels an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent markéieren an den 2:0 huet den Duarte geschoss, datt no enger gudder Virlag vum Lëtzebuerger Nationalspiller Mica Pinto. Bei deem Stand sollt et och bleiwen. Rotterdam klëmmt domadder op déi 9. Plaz an huet elo mat 18 Punkten e Retard vu 5 Punkten op déi international Plazen, awer e Virsprong vun 10 Punkten op d'Ofstiegsplazen.

Den Tabelleleader aus der Schwäiz Young Boys Bern ass zesumme mam Christopher Martins bei den Zweeten op St. Gallen gereest, de Lëtzebuerger stoung dobäi de ganze Match iwwer um Terrain. Innerhalb vu 4 Minutten hat Bern de Match an d'Hand geholl, datt duerch 2 Goler vum Siebatcheu an der 68. an 72. Minutt. De Staubli hat nach op 1:2 verkierzt, ma St. Gallen konnt de Match net méi dréinen. Bern ass domadder elo kloer mat 28 Punkten un der Tabellespëtzt, mat 8 Punkten Avance op St. Gallen a Basel. Lugano als Véierten huet 18 Punkten, awer zwee Matcher manner, wéi déi Ekippe virun hinnen.