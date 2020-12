Schlecht Noriichte fir den Thomas Tuchel. Wéi d'Bild an déi franséisch L'Equipe mellen, wier hie vu sengem Veräin Paris St. Germain entlooss ginn.

De PSG ass aktuell am franséische Championnat op der 3. Plaz, nëmmen 1 Punkt hannert dem Leader Olympique Lyon.

An der Champions League hu se mam FC Barcelona e schwéiere Géigner an der Aachtelsfinale.

D'Nouvelle vun der Entloossung gouf nach net vum Veräin bestätegt.