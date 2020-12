Um 15. Spilldag vun der Premier League gouf et kee Gewënner am Duell tëscht Leicester City a Manchester United.

Leicester City - Manchester United 2:2

0:1 Rashford (23'), 1:1 Barnes (31'), 1:2 Fernandes (79'), 2:2 Tuanzebe Selbstgol (85')

Um Enn gouf et also kee Gewënner, e Resultat, mat deem béid Formatiounen net zefridde kënne sinn. Mat enger Victoire hätte béid Ekippen an der Tabell kënne méi no un de Leader Liverpool erukommen. Leicester huet elo als Tabellenzweeten e Retard vun 3 Punkten a Manchester United ass mat nach engem Punkt manner Tabellendrëtten.