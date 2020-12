Nodeems schonn op Hellegowend verschidde franséisch an däitsch Medien den Out vum Trainer beim PSG gemellt haten, koum elo d'Confirmatioun.

Paris Saint-Germain huet d'Trennung vum Trainer Thomas Tuchel en Dënschdeg offiziell bestätegt. "Den Thomas huet vill Energie a Leidenschaft a seng Aarbecht gestach, a mir wäerten eis natierlech un déi gutt Momenter erënneren, déi mir gemeinsam erlieft hunn", sou de Chef vum Veräin Nasser Al-Khelaifi an engem um Dënschdeg publizéierte Schreiwes. De Kontrakt mam 47 Joer alen Däitsche wär opgeléist ginn, huet de franséische Champion matgedeelt.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

Schonn op Hellegowend haten däitsch a franséisch Medien den Out vum Tuchel beim PSG gemellt. Als Nofollger ass den Argentinier Mauricio Pochettino am Gespréich, eng offiziell Bestätegung gëtt et bis ewell awer nach net.

Aktuell steet de PSG op der drëtter Plaz an der Ligue 1. De Veräin huet ee Punkt Retard op Lyon a Lille. An der Champions League steet de Finalist vun zejoert an den Aachtelsfinallen a kritt et do mam FC Barcelona ze dinn.