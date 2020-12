Zanter dem 13. Dezember an nach bis den 3. Januar gëtt zu London am Alexandra Palace d'Darts-WM gespillt. Gesicht gëtt den Nofollger vum Peter Wright.

En Dënschdeg den Owend goufen déi éischt zwou Aachtelsfinalle gespillt. Am éischte Match krut de Gabriel Clemens, deen den Titelverdeedeger Peter Wright eliminéiert huet, et mam Krzysztof Ratajski aus Polen ze dinn. Den "German Giant" huet sech an engem extrem spannende Match misse géint de favoriséierte Pol mat 3:4 geschloe ginn. Béid Spiller hunn um Enn direkt e puer Match-Darts net genotzt, ier de Ratajski de Sak zougemaach huet.

𝙍𝘼𝙏𝘼𝙅𝙎𝙆𝙄 𝙒𝙄𝙉𝙎 𝘼𝙉 𝘼𝘽𝙎𝙊𝙇𝙐𝙏𝙀 𝙏𝙃𝙍𝙄𝙇𝙇𝙀𝙍



Krzysztof Ratajski reaches the Quarter-Finals of the World Darts Championship after pinning D1 with his TENTH match dart after surviving seven match darts in a deciding leg!



Now that, was dramatic. 🤯 pic.twitter.com/0cCs5MV0nH — PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2020

Am zweete Match huet den dräifache Weltmeeschter Michael van Gerwen géint den Joe Cullen missen untrieden. De van Gerwen konnt an den éischte Matcher mat ganz staarke Leeschtungen iwwerzeegen. Den Joe Cullen huet am 3. Tour an engem ganz spannende Match den Jonny Clayton eliminéiert.

Béid Kontrahenten hunn am Match eng ganz staark Leeschtung gewisen an net manner wéi 28 Mol gouf et een 180er. Um Enn huet sech de van Gerwen den Ticket fir d'Véierelsfinalle geséchert an dat no engem 4:3 géint de Cullen. Den Hollänner louch scho mat 1:3 an de Sätz hannen, ier hien de Match nach konnt dréinen.

𝗠𝘃𝗚 𝗪𝗜𝗡𝗦 𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦𝗛𝗜𝗣 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗘𝗦!



Absolute agony for Joe Cullen who misses two match darts at the bull and Michael van Gerwen wins an instant Ally Pally classic in a deciding leg!



Simply sensational. 🤯 pic.twitter.com/EpAd2CXK50 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2020

D'Nummer 1 op der Welt stoung e puer Mol am Match mam Réck zur Mauer. Beim Stand vun 2:3 an de Sätz hat säi Géigner nämlech e Matchdart, ma de Britt konnt dësen net notzen, sou datt de van Gerwen op 3:3 ausgeglach huet. D'Decisioun ass dunn am decisive 7. Saz gefall. Hei hat de Cullen e weidere Matchdart, ma och dëse Kont hien net notzen. Um Enn huet de Michael van Gerwen d'Nerve behalen, seng ganz Erfarung ausgespillt a säin éischte Matchdart genotzt, fir de Match mat 4:3 ze gewannen.

Éischten 9-Darter bei der WM zanter 2016

En Dënschdeg de Mëtteg huet den James Wade an der 3. Ronn géint de Stephen Bunting en 9-Darter geheit. Et ass deen éischte bei enger WM zanter 2016, deemools war et den zweefache Weltmeeschter Gary Anderson, deem dat perfekt Spill gelongen ass. Den 9-Darter huet dem Wade awer net vill gehollef, well hien huet de Match um Enn nawell verluer.

🚨 𝗡𝗜𝗡𝗘-𝗗𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥! 🚨



JAMES WADE PINS THE PERFECT LEG IN THE WORLD DARTS CHAMPIONSHIP!



The first nine-darter at Ally Pally for five years!



Incredible scenes 🤩 pic.twitter.com/mnxq7ftUKi — PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2020

Wou si mir drun?

D'Darts-WM geet an déi decisiv Phas. En Dënschdeg den Owend stoungen déi zwou éischt Aachtelsfinallen um Programm. E Mëttwoch dann déi 6 aner Aachtelsfinallen. E Freideg ginn d'Véierelsfinalle gespillt, e Samschdeg d'Halleffinallen an e Sonndeg ass dann d'Finall.

Wéi esou dacks gouf et och bei dëser WM schonns eng ganz Partie Iwwerraschungen, ënnert anerem si scho 6 Spiller aus der Top 10 vun der Weltranglëscht dobaussen. De Weltmeeschter aus dem leschte Joer, de Peter Wright, de Michael Smith, de Rob Cross, den Nathan Aspinall, den James Wade an den Ian White goufe schonns eliminéiert.

D'Aachtelsfinallen am Iwwerbléck

Gabriel Clemens - Krzysztof Ratajski 3:4

Michael van Gerwen - Joe Cullen 4:3

Vincent van der Voort - Daryl Gurney

Stephen Bunting - Ryan Searle

Devon Peterson - Gary Anderson

Dirk van Duijvenbode - Glen Durrant

Gerwyn Price - Mervyn King

Dave Chisnall - Dimitri van den Bergh