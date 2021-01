Zanter Jore geet de Jacques Welter mat sengem Bouf Mika op Kloterreesen.

D’Iddi, net méi op Sommeten ze klammen, ma esou schwéier wéi méiglech, ass zimmlech nei. Zanter gutt 50 Joer ginn d’Grenze vun deem, wat iwwerhaapt méiglech ass, ëmmer méi erop. Viru knapp 30 Joer huet de Jacques Welter den enorm schwéieren 8 franséische Grad gepackt. A mëttlerweil ass säi Jong Mika sugur nach méi staark. Zanter Jore geet de Jacques Welter mat sengem Bouf Mika op Kloterreesen. Trotz Corona traue se sech och dëst Joer nees op Siurana. An dat weltwäit bekannte Klammgebitt ass de Jacques Welter schonns zu senger beschter Zäit gäre gefuer. Wëll se déi ganzen Zäit eleng an der frëscher Loft sinn a just emol akafe ginn, gesi se och a Spunien keng gréisser Gefor wéi zu Lëtzebuerg. An hirer Camionnette hu se alles dobäi wat si brauchen. Kleeder, eng kleng Kichen, e Bett a virun allem hiert Klammgeschier.

Vu klengem u klotert de Mika um Fiels, ma eréischt zanter e puer Joer trainéiert hien och spezifesch seng Kraaft an Ausdauer. Zil ass, ëmmer méi schwéier Voien ze packen. Ouni ze raschten oder ze fale geet et drëms, ëmmer méi géi oder laang Voien un ëmmer méi schlechte Grëffer an Trëtter ze klammen. Mëttlerweil trainéiert den 20 Joer ale Sportler fënnef Mol d’Woch a setzt sech ganz héich Zieler.

2021 wäert Sportklammen zu Tokio souguer olympesch sinn. Competitioune reizen den éiergäizege Sportler awer manner. Zwar trainéiert och hien an de villen neie Kloterhalen oder am eegene Boulderkeller, ma fir de Mika gëllt virun allem d’Leeschtung um Fiels.

U sengem zweeten Dag zu Siurana klotert de Student op der Déifferdenger Lunex déi bekannte 7c schwéier Rout „Boys don’t cry“ onsight, dat heescht ouni doranner trainéiert oder och nëmme Videoe gekuckt ze hunn. Méi spéit a méi wäit am Süde packt hie mam „Club de la lucha“ zu Sella seng éischt 8b+. Domadder gehéiert de Mika Welter zu de allerbeschte Lëtzebuerger um Fiels. Wéi schonns säi Papp virun 20-30 Joer. An natierlech schafft hien un enger Partie weidere Projeten, wéi „Chocolate caliente“ hei zu Siurana.