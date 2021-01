Fir de Lëtzebuerger Nationalspiller war de Match géint Würzburg schonn no 58 Minutten gelaf.

An der 2. Bundesliga ass et fir Karlsruhe eng 4:2-Victoire zu Würzburg ginn. Den Dirk Carlson, dee fir déi éischte kéier dës Saison an der Starteelef stoung, huet schonn no 18 Sekonnen déi éischt Giel Kaart gesinn an ass an der zweeter Hallschent mat der zweeter Kaart vum Terrain geflunn. Domat feelt hien dem KSC am nächste Match géint Greuter Fürth.

Duerch déi 3 Punkten ass Karlsruhe an der Tabell op déi 8. Plaz no vir geréckelt.