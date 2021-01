E Samschdeg den Owend hu sech am Ally Pally zu London béid Favoritten duerchgesat.

An der éischter Halleffinall huet de Stephen Bunting et der Nummer 3 vun der Welt, dem Gerwyn Price, net all ze liicht gemaach. Zwee Mol konnt den Englänner an de Sätz a Féierung goen, ma zum Schluss hin huet sech dann awer d'Klass vum "The Iceman" aus Wales ëmmer méi gewisen. An den entscheedene Legs hat de Gerwyn Price déi méi roueg Hänn a sou konnt hie sech mat 6:4 als éischte Spiller fir d'Finall qualifizéieren.

𝗣𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗜𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Simply incredible.



Gerwyn Price defeats Stephen Bunting 6-4 to secure his place in the World Championship final.



Eight ton-plus finishes, 15 180s and a 100.92 average in a stunning performance from the Welshman! 🔥 pic.twitter.com/L4lNxZsmdC — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2021

Den Dave Chisnall, dee sech an der Véierelsfinall mat 5:0 géint de Michael van Gerwen duerchgesat hat, konnt seng exzellent Form an der Halleffinall net nach eng Kéier weisen. De Gary Anderson huet dacks vun de Feeler profitéiert a konnt sech sou no an no e Virsprong opbauen. Um Enn ass de "Flying Scotman" dann dervugezunn a sou ass hien duerch eng 6:3-Victoire an d'Finall agezunn.

𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗜𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Gary Anderson is into his fifth World Darts Championship final after sealing a dominant 6-3 victory over Dave Chisnall!



Will 'The Flying Scotsman' make it World title number three tomorrow night?👀 pic.twitter.com/VtOpwJNJ2l — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2021

D'Finall gëtt e Sonndeg um 20:30 Auer gespillt.