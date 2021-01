De Russ ka sech bei den Hären eng weider Victoire sécheren. Bei den Damme war d'Amerikanerin Jessica Diggins iwwer 10 km déi séierst Leeferin.

D'Amerikanerin huet an der Poursuite iwwer 10 km zum Schluss déi séierste Been an hat am Zil e Virsprong vu 5,60 Sekonne virun der US-Amerikanerin Rosie Brennan. Op déi 3. Plaz fiert mat engem Retard vun 10,70 Sekonnen d'Schwedin Frida Karlsson. D'Linn Svahn, Gewënnerin vun e Samschdeg, ass mat engem Retard vun iwwer 1 Minutt nëmmen op déi 6.Plaz gefuer. Am General vum Tour de Ski ass Jessica Digging och a Féierung. Déi nächste Course gëtt e Dënschden am italieneschen Toblach gefuer.

Nodeems den Alexander Bolshunov bei den Hären um Samschdeg mat iwwer 20 Sekonnen de Massestart gewonnen huet, war de Russesche Laangleefer och um Sonndeg an der Poursuite am Münstertal an der Schwäiz de beschte Leefer am Feld. Hien ka sech déi 2. Victoire bei dëser Tour de Ski erausfueren, 53,70 Sekonne viru sengem Landsmann Artem Maltsev. Mat iwwer 1 Minutt Réckstand leeft de Maurice Manificat op déi 3. Plaz. Am General bleift den Alexander Bolshunov Leader. Deen bis dato 3. Oskar Svensson verléiert an der Poursuite als 23. iwwer 3 Minutten a ka sech d'Gesamtvictoire wuel aus dem Kapp schloen.