D'Slowakin ka sech no engem Fuerfeeler am 2. Duerchgang nëmme ganz knapps virum Katharina Liensberger aus Éisträich behaapten.

D'Slowakin Petra Vlhová kann hir 4. Victoire an dëser Saison feieren. Nom 1. Duerchgang zu Zagreb louch Petra Vlhová 0,32 Sekonne virun der Éisträicherin Katharina Liensberger. Op der 3. Plaz louch d'Michelle Gisin (+0,38 Sekonnen). Knapps hannendrun huet sech Mikaela Shiffrin (+0,42) klasséiert.

Am 2. Duerchgang hu sech bei schwéiere Wiederkonditioune Vlhova a Co. schwéier gedoen ouni Feeler an d'Zil ze fueren. D'Michelle Gisin, Gewënnerin vu Semmering, konnt hir gutt Form och zu Zagreb bestätegen a kënnt um Enn op déi 3. Plaz. Un der Spëtzt hu sech Katharina Liensberger an d'Petra Vlhova eng immens spannend Course geliwwert. D'Slowakin sollt awer um Enn mat nëmmen 0.05 Sekonne Virsprong de Slalom zu Zagreb a Kroatien gewannen.