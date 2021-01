Am Ally Pally zu London huet sech um Sonndeg de Gerwyn Price mat 7:3 géint de Gary Anderson duerchgesat a gewënnt als éischte Waliser d'PDC Darts-WM.

De Gerwyn Price ass no senger fulminanter Victoire an der Finall net nëmmen neie PDC Darts-Weltmeeschter, mä léisst no 7 Joer och de Michael van Gerwen als Nummer 1 op der Welt of. De Waliser ass an der Geschicht vun der WM den 10 PDC Weltmeeschter.

Gary Anderson - Gerwyn Price 3:7 (2:3, 3:1, 1:3, 1:3, 1:3, 0:3, 3:2, 2:3, 3:2, 2:3)

No sëllegen Iwwerraschunge ronderëm d'Feierdeeg stounge sech schlussendlech de Gerwyn Price "The Iceman" aus Wales an de Gary Anderson "The Flying Scotsman" aus Schottland an der Finall géigeniwwer. Et war dem Gerwyn Price seng 1. Finall am Ally Pally, iwwerdeems de Gary Anderson de WM-Titel schonn 2015 a 2016 konnt gewannen.

Am 1. Saz louch den Andersson séier mat 2:0 an de Legs vir. Den 1. Worf op Doppelfeld, fir dee Saz ze gewannen, ass awer dernieft gaangen, wouropshin de Price de Saz dréinen a mat 3:2 gewanne konnt.

𝙋𝙍𝙄𝘾𝙀 𝙏𝘼𝙆𝙀𝙎 𝙏𝙃𝙀 𝙊𝙋𝙀𝙉𝙀𝙍



Gary Anderson was 2-0 up in that opening set, then after missing four darts to take it, Gerwyn Price reels off three consecutive legs to lead 1-0!



Huge moments already in this final... pic.twitter.com/WBfqhVnBGY — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021

Nodeems den Anderson a Sätz op 1:1 stelle konnt, huet Mëtt vum 3. Saz de Gerwyn Price een Average vun 120 geworf a konnt de 3. Saz mat 3:1 fir sech entscheeden. Dëst ass den héchsten Average, dee bei dëser WM an engem Saz geworf gouf. Och am 4. Saz huet de Waliser dominéiert a konnt mat enger Quote vun iwwer 70 % op Duebelfelder mat 3:1 an de Sätz a Féierung goen.

Is Price the best tops hitter in the world?



He is now 7/7 on tops as he moves into a 2-1 lead in the fourth set, and 75% on the doubles so far



Stunning stuff from the Welshman pic.twitter.com/tdK5JSylRf — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021

Den Anderson huet ëmmer méi schwaach opgespillt an den Iceman huet seng Chancen äiskal ausgenotzt. Dëst virun allem, well seng Doppel-Quote mat 72% an deenen éischte 5 Sätz op engem ganz héijen Niveau war. Dogéint war dem Anderson seng Quote bei knapps iwwer 35 %. Am 6. Saz huet den Iceman een Average vun 136,6 geworf an domat säin eegene Rekord aus dem 3. Saz nach emol getoppt. Zu dësem Zäitpunkt huet den Ex-Rugby-Spiller de Schott reegelrecht un d'Mauer gespillt.

𝙏𝙃𝙀 𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙎𝙀𝙏 𝙄𝙉 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎𝙃𝙄𝙋 𝙃𝙄𝙎𝙏𝙊𝙍𝙔



This. Is. Astounding.



Gerwyn Price averages 136.64 in that set, the highest set average in World Championship history!



11 darts. 12 darts. 10 darts. 🤯 pic.twitter.com/m7J0Hm6tPH — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021

Mëtt vum 7. Saz huet de Price dunn op emol Nerve gewisen. No enger klenger Schwächephas huet den Anderson d'Chance genotzt, an op 2:5 an de Sätz verkierzt. No 7 Sätz hat den Anderson eng Duebel-Quote vun 32%, iwwerdeems de Price eng Quote vun 62% opweise konnt. Am 8. Saz sollt de Gerwyn Price de Spiiss awer erëm ëmdréinen, sou dass hie mat 6:2 an de Sätz a Féierung goe konnt.

Am 9. Saz huet de Waliser dunn 9 Matchdarts verginn. D'Nerve sinn mam Price duerchgaangen, sou dass den Anderson op 3:6 an de Sätz verkierze konnt. Dem Iceman seng Duebel-Quote ass vum 9. Saz komplett agebrach. Am 10. Saz huet de Waliser de Saack awer zougemaach a ka sech neie PDC-Weltmeeschter nennen a sech iwwer 500.000 Pond freeën. Wat e Match!