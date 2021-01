Wéi virgesinn ginn déi éischt Matcher an der héchster Spillklass bei den Dammen de 6. Februar gespillt, den Dag dono starten d'Männer.

Den detailléierte Kalenner fir déi iewescht Divisioun bei den Dammen an d'BGL Ligue bei den Hären, esou wéi och d'Informatiounen zu den Trainingen an de Competitiounen an den anere Spillklassen an Divisiounen, kréien d'Veräiner matgedeelt.

PDF: De Communiqué vun der FLF