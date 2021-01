D'Russen hunn e Mëttwoch bei der Tour de Ski nees hir Iwwermuecht demonstréiert. Den Alexander Bolschunow huet säi Virsprong dobäi weider ausgebaut.

No zéng Kilometer am klassesche Stil huet de Leader am General bei der Tour de Ski an am Weltcup d'Konkurrenz deklasséiert an ass mat ronn enger Minutt Virsprong am Zil ukomm. Op d'Plazen zwee an dräi sinn den Iwan Yakimuschkin an de Jewgeni Below och aus Russland gelaf. Si haten e Retard vu 55 Sekonnen. Ënnert den Top 10 waren e Mëttwoch 8 Laangleefer aus Russland.

Am General läit no 5 Etappen den Alexander Bolschunow mat engem Virsprong vun 2 Minutten a 6 Sekonnen op säi Landsmann Artem Malzew un der Spëtzt. Drëtten ass aktuell de Fransous Maurice Manificat. Hien huet e Retard vun 2 Minutten an 9 Sekonnen.

Bei den Dammen huet sech d'Russin Julia Stupak ganz knapp mat enger Avance vun 0,7 Sekonne virun der Schwedin Ebba Andersson behaapt. Op déi drëtte Plaz ass d'US-Amerikanerin Jessica Diggins gelaf. Si hat e Réckstand vun 0,8 Sekonnen.

Am General läit d'Jessica Diggins un der Spëtzt. Si huet e Virsprong vun 22 Sekonnen op hir Landsfra Rosie Brennan respektiv 58 Sekonnen op d'Julia Stupak.