E Mëttwoch stoung am Schi-Alpin-Weltcup zu Zagreb a Kroatien ee Slalom um Programm.

Eng déck Iwwerraschung gouf et e Mëttwoch den Owend am Schi-Alpin-Weltcup. De Linus Straßer huet sech nämlech d'Victoire am Slalom geséchert. Fir den Däitschen ass et déi éischt Victoire am Weltcup an et ass déi éischt Victoire am Slalom fir Däitschland zanter 2017, deemools hat de Felix Neureuther eng Course gewonnen.

Nieft dem Straßer stoungen e Mëttwoch nach déi zwee Éisträicher Manuel Feller a Marco Schwarz um Podium. Si haten e Retard vun 0,1 respektiv 0,16 Sekonnen.

De Straßer war nom éischten Duerchgang deen Aachten, de Feller louch op der drëtter Plaz an de Schwarz op der véierter. De Clement Noel louch a Féierung, ma fir de Fransous war et um Enn nëmmen déi siwente Plaz.