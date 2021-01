Den zoustännege Minister Dan Kersch huet en Donneschdeg de Moien Detailer ginn, wéi vun e Méindeg un nees Sport bei eis am Land ka praktizéiert ginn.

De Sport ass wichteg an eleng oder zu zwee kann een an Zukunft nees ouni Mask Sport maachen. Dobannen an dobaussen. Den zoustännege Minister Dan Kersch huet en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz iwwert d'Changementer vun de Covid-Mesuren informéiert. Déi Informatiounen hu sech mat deene gedeckt, déi mir Iech schonns en Dënschdeg annoncéiert haten.

Nei Mesuren am Sport / Reportage Rich Simon

Déi wichtegst Informatioune kuerz a knapp

Maximum 10 Leit kënne Sport maachen - mat Distanz. Bei 2 Persoune mussen och 25 Metercarré respektéiert ginn an dat accumuléiert sech jee no Persounenzuel. 3 bis 10 Sportler mussen 30 Metercarré pro Sportler anhalen. E Beispill: bei 3 Leit mussen et 90 Metercarré sinn, bei 10 Leit 300.

Maximum 10 Leit däerfen och mat Mask an de Vestiaire.

D'Schwämme kënnen nees opmaachen: 6 Leit am 50-Meter-Basseng an 3 Leit an engem Couloir vu 25 Meter sinn erlaabt.

Och d'Fitnesszentere kënnen nees opspären, dat mat strenge Reegelen.

Déi éischt Matcher an den ieweschten Divisioune sinn nees fir Enn Januar geplangt. Ouni Zuschauer.

50.000 Schnelltester ginn zur Verfügung gestallt, et gëtt awer kee forcéiert, sou een ze maachen.

Déi nei Reegele solle vun e Méindeg u gëllen an dat da bis den 31. Januar.

Detailer vum Dan Kersch

Virop huet den Dan Kersch gesot, dass et wichteg ass, dass de Sport een eegent Kapitel an deem neie Covid-Gesetz, wat nach dës Woch dierft gestëmmt ginn, krut.

De Minister ass sech bewosst, dass de Sport wichteg ass fir engersäits déi physesch Gesondheet, anersäits awer och déi mental. De Sport kann een Deel vun der Léisung ginn.

"Mir sinn eis awer och bewosst, dass hien en Deel vum Problem kann duerstellen. Dofir maachen ech ee ganz waarmen Appell un d'Veräinsverantwortlech, un alleguerten déi Responsabel an de Federatiounen, un alleguerten d'Sportler, eng grouss Disziplin ze weisen, d'Gestes barrières anzehalen a virun allem och virun an nom Sport alles ze maachen, fir dass mir dem Virus keng Chance ginn. Dass mir dem Virus eng Néierlag zoufügen."

De Sport ass am Prinzip vun e Méindeg un nees méiglech. Dat esouwuel am organiséierten, wéi och am private Beräich.

"Zu een oder zu zwee kann ee Sport maachen, ouni Restriktiounen. Och ouni d'Obligatioun, e Mask opzehunn. An och ouni déi zwee Meter mussen anzehalen. Dat zielt fir deen organiséierte Sport an dat zielt och fir de Fräizäitsport. An dat zielt fir de Sport dobannen, wéi och dobaussen."

Den Dan Kersch sot och nach, dass d'Kompetitioune vun de groussen Ekippesportaarte fréistens Enn vum Mount wäerten ufänken. Dat awer just fir déi iewescht Divisiounen. Trainingen am Nowuessberäich sinn awer och nees méiglech. Hei muss ee sech awer un déi spezifesch Reegelen halen:

"Bei net anhale vun deene Reegelen, och déi Sanktioune gëllen, déi allgemeng am Gesetz virgeschriwwe sinn."

Bei de Kompetitiounen, déi dann nees dierften Enn vum Mount ufänken, si keng Spectateuren an och keng Restauratioun erlaabt.

De Replay vun der Pressekonferenz