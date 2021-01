Fir den Dan Kersch ass et falsch ze behaapten, dass d'Konditioun, Sportsproff ze sinn, fir kënne Sportskommissär ze ginn, a Gesetzesännerung gestrach gouf.

An zwou praktesch identesche parlamentaresche Froen un de Sportminister Dan Kersch wollten d'CSV-Deputéiert Nancy Kemp-Arendt a Georges Mischo an d'ADR-Deputéiert Jeff Engelen a Fred Keup ënnert anerem wëssen, firwat an Zukunft de Sportskommissär keng sportspezifesch Formatioun muss hunn. Zum Beispill Sportsproff. Dat géif an deem neie Gesetzprojet vum 18. November dat leschte Joer iwwer d'Organisatioun an d'administrativ Ëmstrukturéierung vun der éducation physique et des sports stoen.

A senger Äntwert verweist den Dan Kersch op ee Gesetz vun 1988. An deem Gesetz ass d'Spezialreferenz, datt de Poste vum Kommissär och ka vun engem Sportsproff besat ginn, ewechgefall. Deemools wier fonnt ginn, datt dëst net justifiéiert wär, well esou eng Dispositioun zanter der Harmoniséierung vun de Klassementer duerch ee groussherzoglecht Reglement vun 1972 diskriminatoresch wär.

Den Dan Kersch schreift weider, dass deen elo proposéierten Text duerchaus d'Méiglechkeet opléisst, de Poste vum Sportskommissär mat engem Sportsproff ze besetzen.

Et wier ass also net richteg, ze behaapten, dass duerch dës Gesetzesännerung d’Konditioun, e Sportsproff mussen ze sinn, fir kënne Sportskommissär ze ginn, ofgeschaaft géif ginn.