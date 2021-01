Déi 21 Joer jonk Sportlerin gouf, genau wéi hir Kontaktpersounen, isoléiert. Si hätt awer keng Symptomer, sot den Ekippendokter.

Svahn hat déi zwou éischt Etappe vum Tour de Schi gewonnen. E Freideg geet et am italienesche Val di Fiemme weider.

Nieft der Schwedin goufen zwee Laangleefer aus der finnescher Ekipp positiv getest. Well et sech hei ëm Schnelltester gehandelt huet, waart een elo op d'Resultater vun de PCR-Tester, sou d'Ekipp via Twitter. Wie betraff ass, ass nach net bekannt.