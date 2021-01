De Sport krut am neie Covid-Gesetz een eegent Kapitel. Dat ënnersträicht wéi wichteg de Sport an der Gesellschaft ass, sot de Sportsminister Dan Kersch.

Vun e Méindeg un ass et ënner verschidde Mesuren nees méiglech, senge sportlechen Aktivitéiten nozegoen. Dat ass eng Nouvelle, déi gutt beim COSL ukomm ass.

Reaktioun COSL op Covid-Gesetz / Reportage Rich Simon

Dat Schlëmmst fir ee Sportler, an dat op all Niveau ass, wann hie seng Sportaart net däerf praktizéieren. Dat war duerch d'Covid-Pandemie dëst Joer schonn 2 Mol de Fall. Dofir ass et fir de COSL-President André Hoffmann gutt, dass et nees eng Ouverture gëtt.

"Effektiv komme mir elo an eng Situatioun, déi bëssen änlech ass, wéi dat, wat schonn nom éischte Covid-Confinement stattfonnt huet."

Villes ass vun e Méindeg un nees méiglech. Et muss ee sech awer un déi Restriktiounen halen, déi am Covid-Gesetz stinn. Den André Hoffmann ass sech bewosst, dass d'Federatiounen an d'Veräiner gefuerdert sinn. Hien ass awer optimistesch, dass ee méi oder manner adequat Traininge ka maachen.

"Quitt, dass ee muss domadder liewen, dass dat et ebe ganz restriktiv ass. Mee och wéi d'Gruppen um Training op 4 Leit reduzéiert waren an engem viregte Regime, hunn awer d'Veräiner an d'Federatioune gewisen, dass si duerchaus Protokoller konnten opstellen, an deenen de Sport konnt stattfannen an an engems all d'Mesurë konnten agehale ginn."

Fir de COSL-President ass et wichteg, dass am Covid-Gesetz fir de Sport, verschidde Restriktioune fir d'Kader-Athleten, d'Schüler aus dem Sportslycée a fir d'Sportler aus de verschiddene Centres de formations vun de Federatiounen ewechfalen an dass si nees kënnen normal trainéieren.

"Normal heescht also ouni déi Restriktiounen, déi soss am Sport stattfannen. Mee virun allem och op deene Plazen, wou et normal fir si méiglech ass. Wéi zum Beispill Turner oder och nach Tennis oder aner Sportaarten, déi net konnten an der Coque stattfannen an deem entspriechend net richteg dovunner konnte profitéieren. Déi däerfen elo nees op hiren normalen Trainingsplazen trainéieren an dat ass natierlech eng ganz gutt Saach.

Den André Hoffmann gesäit et och positiv, dass déi 4 grouss Ekippe-Sportaarten, Futtball, Handball, Basket a Volleyball sech eens goufen, fir Schnelltester virun de Matcher ze maachen.