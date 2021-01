De Johannes Thingnes Bö aus Norwegen huet seng Akkuen iwwert d'Feierdeeg esou richteg opgelueden an huet déi éischt Course 2021 kloer gewonnen.

De Weekend mécht de Biathlon am Weltcup Statioun zu Oberhof an Däitschland. E Freideg stoung fir den Optakt ee Sprint bei den Dammen an den Hären um Programm.

Bei den Hären huet de Johannes Thingnes Bö der Konkurrenz an der Loipe nees keng Chance gelooss. Och beim éischte Weltcup vum Joer war den Norweger net ze schloen. An dat obwuel hien op de leschte Meter mat engem gebrachen Bengel gelaf ass.

De Bö (1 Feeler) huet um Enn de Sprint iwwer 10 Kilometer mat engem Virsprong vun 10,8 Sekonne viru sengem Brudder Tarjei Bö (0 Feeler) gewonnen. Um Podium stoung mam Sturla Holm Laegreid e weideren Norweger. Hien hat no enger feelerfräier Course e Retard vun 21,6 Sekonnen.

No senger 50. Victoire am Weltcup geet de Johannes Thingnes Bö och als Top-Favorit an d'Poursuite e Samschdeg de Mëtteg.

Bei den Damme gouf et och eng norwegesch Victoire. D'Tiril Eckhoff war déi Bescht. Si huet sech mat engem Virsprong vun 29,6 Sekonne virun der Schwedin Hanna Öberg duerchgesat. Béid Biathleetinne sinn a béide Schéissen ouni Feeler bliwwen. Déi drëtte Plaz war fir d'Éisträicherin Lisa Theresa Hauser. No engem Feeler hat si e Réckstand vu 40,2 Sekonnen.