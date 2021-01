Donieft sinn et 6 Fifa-Arbitter-Assistenten an ee Fifa-Futsal-Arbitteren.

Déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet e Freideg hir Fifa-Arbittere fir dëst Joer matgedeelt. Et sinn dat d'Hären Alain Durieux, Laurent Kopriwa an Jasmin Sabotic. Fifa-Arbitter-Assistente sinn et der 6 a Fifa-Futsal-Arbitter ass de Michael Lima de Sousa.

Schreiwes vun der FLF

Communiqué aux médias –Medien-Mitteilung

En date du 17 décembre 2020, la FIFA nous a communiqué la liste des arbitres et des assistants FIFA pour l’année 2021(par ordre alphabétique):

Arbitres

FIFADURIEUX Alain

KOPRIWA Laurent

SABOTIC Jasmin

Arbitres assistants

FIFABECKER Gilles

DA COSTA Daniel

DA SILVA Joaquim

HANSEN Tom

MATEUS David

RIES Claude

Arbitre FIFA Futsal

LIMA DE SOUSA Michael

