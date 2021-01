No der schwéierer Chute vum Tommy Ford konnt sech um Enn nach den Alexis Pinturault d'Victoire sécheren. Bei den Damme war d'Sofia Goggia déi Séierst.

Bei den Damme stoung um Samschdegmoien d'Descente zu St. Anton um Programm. D'Italienerin Sofia Goggia konnt sech dobäi mat engem Virsprong vun 0,96 Sekonne souverän d'Victoire sécheren. Op de Podium hunn et hannendrun nach d'Tamara Tippler aus Éisträich an d'Breezy Johnson aus den USA gepackt. Am General vum Weltcup steet un der Spëtzt weiderhin d'Petra Vlhova, dat op der Descente op déi 12. Plaz komm ass.

Bei den Hären ass den 1. Laf vum Riseslalom zu Adelboden op Grond vun enger schroer Chute fir ronn 30 Minutten ënnerbrach ginn. Den Tommy Ford hat kuerz virun der Arrivée d'Kontroll verluer an ass ongebremst an e Faangnetz geflunn. Den US-Amerikaner war fir eng gewëssen Zäit vu sech an ass doropshin mam Helikopter an d'Spidol ageliwwert ginn. Méi spéit koum awer d'Nouvelle, dass hien nees uspriechbar wier.

Um Enn konnt sech mat engem Virsprong vu méi wéi enger Sekonn de Fransous Alexis Pintaurault d'Victoire sécheren a bestätegt domat seng exzellent Form aus de leschte Wochen. De Filip Zubcic an de Loic Meillard hunn de Podium komplettéiert.