Am däitschen Oberhof ass et an der Poursuite souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären eng norwegesch Victoire ginn.

Bei der Poursuite zu Oberhof waren d'Dammen iwwer 10 Kilometer gefuerdert. Um Enn konnt sech d'Tiril Eckhoff déi zweet Victoire an der zweeter Course sécheren. D'Coureurse aus Norwegen konnt sech mat engem knappe Virsprong virum Marte Olsbu Röiseland duerchsetzen, dat am General weiderhin op der 1. Plaz steet. Op déi 3. Plaz ass d'Lisa Hauser aus Éisträich komm. Méi spéit hu bei den Hären d'Norweger d'Course ënnert sech ausgemaach. De Sturla Holm Laegreid ass op enger Distanz vun 12,5 Kilometer dervugezunn an huet domat d'Poursuite fir sech entscheet, dat viru sengen norwegesche Landsmänner Johannes Dale an Tarjei Bö.