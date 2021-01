Am Kader vun der Tour de Ski ass et beim Laanglaf e Samschdeg am italienesche Val di Fiemme weidergaangen.

An enger spannender Finall konnt sech bei den Hären den Oskar Svensson aus Schweden d'Victoire virum Russ Gleb Retiwych sécheren. Kuerz hannendrun ass den Alexander Bolshunov op déi 3. Plaz komm, deen am General weiderhin de Leader bleift.

Bei den Dammen gouf de Podium vu Schweden dominéiert. An der Finall war d'Linn Svahn déi séierst Coureuse a séchert sech domat déi 7. Weltcup-Victoire an hirer Karriär. Op déi 2. an déi 3. Plaz hunn et d'Maja Dahlqvist an d'Emma Ribom gepackt. D'Jessica Diggins aus den USA huet et am Val di Fiemme net an d'Finall gepackt, hält awer weiderhin d'Féierung am Generalklassement.