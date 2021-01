Am Match géint den FC Viktoria Köln ass et fir Kaiserslautern bei engem 0:0 ee Punkt ginn.

An der 2. Bundesliga ass et fir de Jeff Saibene an den 1. FC Kaiserslautern um Betzenberg géint Viktoria Köln gaangen. Um Enn hu sech béid Ekippen an enger Partie ouni Goler d'Punkte gedeelt.

De Maurice Deville stoung an der 3. däitscher Liga e Samschdeg net am Kader. Am Match géint den SV Meppen ass et fir den 1. FC Saarbrécken eng 0:1-Defaite ginn.