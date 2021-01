Et war de Weekend vun den Auswäertsekippen. Just d'Bills an d'Saints hunn doheem gewonnen, d'Rams, d'Browns, d'Ravens an d'Bucs sinn auswäerts weiderkomm.

AFC

Indianapolis Colts - Buffalo Bills 24:27

Ganz enk war de Match tëscht de Buffalo Bills, déi doheem d'Indianapolis Colts empfaangen hunn. Laang huet et keng Ekipp wierklech fäerdeg bruecht, sech ofzesetzen. 3:7 stoung et nom éischt , 10:14 nom zweeten an 10:17 nom drëtte Véierel. Mat 24:10 fir d'Bills am Ufank vum leschte Véierel gouf et fir déi éischte Kéier an dësem Match en Two-Possession-Score. Mat engem Touchdown hunn d'Colts verkierzt just nach 8 Punkten, den Extra-Point war hinnen net gelongen, an d'Bills hu séier mat 3 Punkte reagéiert. Mat nach 6 Minutten an 20 Sekonnen op der Auer sinn de Colts 8 Punkte gelongen, esou datt si hire Réckstand op 3 konnte verkierzen. Hir Defense stoung dono an huet d'Bills zu engem Punt gezwongen. 150 Sekonnen haten d'Colts nach, fir dëse Match an d'Verlängerung ze bréngen oder esouguer ze wannen. Ma d'Defense vun de Bills huet si just bis kuerz virun d'Mëttellinn gelooss. A well dat ze laang fir e Kick war, huet de Rivers säi Gléck mat 4 Sekonnen op der Auer mat enger wäiter Pass probéiert, déi awer opgeblockt gouf. Esou wannen d'Bills hiren éischte Playoff-Match zanter 1995.

Baltimore Ravens - Tennessee Titans 20:13

Et war keen all ze gudden Dag fir d'Titans, obwuel si ideal an de Match komm sinn. Am éischte Véierel hate si eng Avance vun 10:0, ma hinne sollten déi nächst 30 Minutte keng Punkte méi geléngen. Esou konnten d'Ravens an der Paus gläichzéien, dat mat 10:10 an no der kuerzer Paus direkt am éischten Driven d'Féierung mat 17:10 iwwerhuelen. Am Ufank vum leschte Quarter koumen d'Titans bäi op 17:13 a si haten esouguer d'Chance, no engem verschossene Fieldgoal vun de Ravens, a Féierung ze goen. Ma dat ass hinnen net gelongen an d'Ravens konnte souguer nach op 20:13 erhéijen. D'Titans hätten elo doheem all Risiko missten agoen, fir de Match nach ze dréinen, wou een Touchdown jo duergaange wier, ma 2 Minutte viru Schluss huet den Tannehill eng ze riskant Pass gehäit, déi den Peters konnt offänken. Mat dësem Ballbesëtz zwou Minutte viru Schluss war d'Weiderkomme vun der Gaaschtekipp nach just eng Formsaach.

Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers 48:37

D'Steelers hunn dëse wichtege Match doheem einfach verschlof. Direkt beim éischte Spillzuch verléiere si de Ball an d'Browns hunn dësen an d'Endzone gedroen, 0:7 Réckstand. Dann beim 7. Spillzuch gehäit de Ben Roethlisberger eng Interception, vu 4 am ganze Match, déi d'Browns Offense op den Terrain bruecht. No e puer Spillzich war de Ball dann nees an der Endzone, 0:14 no 5 Minutten. Am nächsten Drive sinn d'Steelers net wäit komm an hu gepunt, ma d'Browns konnten nees punkten, 0:21. Mat nach eppes iwwer 3 an enger hallwer Minutt am éischte Véierel ze spillen gehäit de Big Ben eng weider Intereception, déi kuerz dono zu 7 Punkte gefouert huet. Esou ass den éischte Véierel aus der Siicht vun der Heemekipp mat 0:28 op en Enn gaangen. Am zweete Véierel krute si sech e bësse gerappt, hu just 7 Punkten zougelooss an der 10 markéiert. Esou goung et mat engem Stand vu 10:35 aus der Siicht vun der Heemekipp an d'Vestiairen. Nom Säitewiessel waren et d'Minutte vun de Steelers, 13 Punkten hikritt, keng zougelooss an op 23:35 verkierzt. Ma am Ufank vun de leschte 15 Minutten hunn d'Browns nees ugefaangen, Punkten ze maachen. Si kruten der 13 an dësem Véierel hin an hunn der 14 zougelooss. Esou wannen d'Gäscht aus Cleveland kloer mat 48:37 géint d'Steelers, déi de Match an den éischte 15 Minutte verluer hunn.

An den Divisional Playoffs spillen d'Ravens den nächste Match bei de Bills an d'Browns mussen op Kansas City bei d'Chiefs reesen.

NFC

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks 30:20

An dësem NFC West Duell hunn zwou Ekippe géintenee gespillt, déi sech dës Saison schonn zwee Mol begéint hunn. All Kéiers konnt sech an der regulärer Saison d'Heemekipp duerchsetzen. An de Playoffs koum et dunn anescht. D'Seahawks sinn de Rams vun Ufank un nogelaf. Nom 6:3 fir d'Rams huet de Russel Wilson eng Interception gehäit, déi de Williams fir 42 Yards zeréckbruecht huet. Domadder konnt d'Ekipp aus LA de Virsprong op 13:3 ausbauen, dat an der Mëtt vum zweete Quarter. Ma an de leschte Minutte sollten d'Rams an och d'Seahawks nach en Touchdown maachen, esou datt et mat 20:10 fir d'Gäscht an d'Paus gaangen ass. D'Rams konnten dann 5 Minutte viru Schluss hire Virsprong op 17 Punkten, 30:13, eropschrauwen. De Seahawks ass et nach gelongen, den alen Ecart nees hierzestellen, ma an de leschten 150 Sekonne vum Match si keng weider Punkte méi gefall. Domadder hunn d'Rams, déi als 6. an d'Playoffs koumen, den 3. aus Seattle eliminéiert.

Tampa Bay Buccaneers -Washington Football Team 31:23

Et sollt e schwéiere Match ginn fir Washington doheem géint Tampa Bay, well si op hire Quarterback Alex Smith misste verzichten a well si hiren zweete Playcaller Dwayne Haskins no schlechtem Behuelen ausserhalb vum Terrain entlooss hunn. Esou huet den Taylor Heinicke missten iwwerhuelen, déi dat lescht Joer nach an der XFL op der Bänk bei de St. Louis BattleHawks souz. Fir seng Ekipp hat de Match net gutt ugefaangen, Tampa konnt an den éischten zwee Drives néng Punkte maachen, si dogéint keng. Eréischt am Ufank vum zweete Véierel Washington op 7:9 bäikommen, ma Tampa huet direkt den Ecart nees vergréissert. Mat engem 18:7 goung et an d'Paus. Den drëtte Véierel huet dunn der Ekipp aus der Haaptstad gehéiert. 9 Punkte konnte si maachen en esou op 18:16 verkierzen. Dono awer gouf et duerch e Fieldgoal an en Touchdown 10 Punkte fir Tampa, esou datt eppes iwwer néng Minutte viru Schluss et 28:16 stoung. Washington koum nach op 23:31 bäi an hat mam leschten Drive d'Chance, fir auszegläichen. Ma de Heinicke war forcéiert 2 Minutte viru Schluss eng wäit Pass ze geheien, déi awer net ukoum. Esou hu si de Ball verluer an d'Tampa konnt de Match mat enger Victory-Formation ophalen.

Fir den Tom Brady war dëst déi 31. Victoire an engem Playoff-Match. Esou vill huet keen anere Quarterback zanter 1950 gehat.

Chicago Bears - New Orleans Saints 9:21

Et war e Match, deen éischter vun den Defense, wéi vun den Offense dominéiert gouf. Eleng an der éischter Hallschent sinn de Saints just een Touchdown, dat mat hirem zweeten Drive gelongen, an d'Bears hu misste bis zur Mëtt vum zweete Quarter waarden, fir déi éischt Punkte per Fieldgoal ze markéieren. Nom Pausentéi hu béid Ekippen duebel esou vill Punkte gemaach, wéi déi éischt d'Hallschent. D'Saints hunn direkt mat hirem éischte an zweete Ballbesëtz weider Touchdowns hikritt a haten do eng Avance vun 21:3. De Bears ass mat hirem leschten Drive nach en Touchdown gelongen, dat awer ouni Extrapunkt. Esou wannen d'Saints kloer mat 21:9 doheem géint d'Ekipp aus Chicago.

Fir d'Saints geet et doheem géint hiren divisional Rival aus Tampa Bay ëm d'Weiderkommen, d'Rams reesen op Green Bay bei d'Packers.