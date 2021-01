An enger spannender Course konnt sech Russland géint déi staark Norweger duerchsetzen. Op déi 3. Plaz koum Frankräich.

Um Sonndeg stoung am Biathlon zu Oberhof an Däitschland eng Mixed-Staffel um Programm. Vun Ufank un waren et déi staark Natioune mat Däitschland, Norwegen a Frankräich déi vir un der Spëtzt waren. Mat der zweeter Leeferin huet sech Russland awer un d'Spëtzt gesat. Am leschte Schéissen huet sech den Arnd Peiffer fir Däitschland eng Strofronn geleescht an hat domadder keng Chance méi op de Podium. Op der leschter Ronn konnt de Quentin Fillon Maillet (Frankräich) net mam Sturla Holm Laegreid (Norwegen) an Eduard Latypov (Russland) mathalen an huet se missen zéie loossen. Am Sprint war de Russ de stäerksten a konnt domadder mat Russland viru Norwegen a Frankräich gewannen. Fir eng Iwwerraschung huet Belarus gesuergt déi no enger staarker Leeschtung nach virun Däitschland op der 4. Plaz gelant sinn.