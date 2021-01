An enger enker Course konnt sech de Marco Schwarz virum Linus Strasser duerchsetzen. Bei den Damme wënnt d'Lara Gut-Behrami am Super-G zu St. Anton.

D'Häre waren dëse Weekend zu Adelboden an der Schwäiz op Besuch an um Sonndeg stoung e Slalom um Programm. No der 1. Manche gouf et eng franséisch Doppelféierung mam Clement Noel an dem Victor Muffat-Jeandet. Drëtte war de Loic Meillard aus der Schwäiz. An der 2. Manche konnten dës 3 hir Plaz awer net verdeedegen. An enger ganz spannender Course konnt den Éisträicher Marco Schwarz vun der 4. op déi 1. Plaz no vir fueren an domadder dës Course gewannen. Eng ganz staark Leeschtung huet de Linus Strasser aus Däitschland gewisen dee vun der 12. op déi 2. Plaz no vir gefuer ass (+0,14 Sekonnen). Och de Britt Dave Ryding konnt sech an der 2. Manche verbesseren a fiert vun der 8. op déi 3.Plaz (+0,15 Sekonnen).

D'Dammen sinn zu St. Anton an engem Super-G un den Départ gaangen. Mat enger ganz staarker a cleverer Leeschtung konnt sech d'Schwäizerin Lara Gut-Behrami duerchsetzen. Op déi zweet Plaz a mat engem Retard vun 16 Honnertstel koum d'Italienerin Marta Bassino virun der zweeter Schwäizerin Corinne Suter dat e Réckstand vun 20 Honnertstel ze verzeechnen hat.