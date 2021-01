Op der leschter Etapp zu Val di Fiemme konnt sech bei den Hären den Denis Spitsov a bei den Dammen d'Ebba Andersson duerchsetzen.

Um Sonndeg goung et am Laanglaf mat engem Massestart op déi lescht Etapp zu Val di Fiemme op der Tour de Ski. Op dëser leschter Etapp geet et io bekannterweis erop op déi berühmten Alpe Cermis erop. An dësem Bierg gëtt et 400 Héichtemeter mat enger maximaler Steigung vun 28% ze iwwerwannen.

Bei den Hären war et de Russ Denis Spitsov deen de Bierg am séiersten eropkoum a soumat déi lescht Etapp konnt gewannen. Op déi 2. Plaz a mat engem Réckstand vun 12 Sekonnen koum e weidere Russ mam Alexander Bolshunov. Drëtten gouf de Franzous Maurice Manificat an hat e Réckstand vun 13 Sekonnen. Am General ass et de Russ Alexander Bolshunov deen dës Tour de Ski ganz iwerleeën gewanne konnt. Zweete gouf de Maurice Manificat mat engem grousse Réckstand vun 3 Minutten an 23 Sekonnen . Drëtten gëtt um Enn de Gewënner vun der leschter Etapp, den Denis Spitsov, mat engem Retard vun 3 Minutten an 36 Sekonnen.

Bei den Damme war d'Schwedin Ebba Andersson dat stäerkst an ass als éischt Leeferin uewen op der Alpe Cermis ukomm. Als zweet a mat engem Retard vun 9 Sekonnen koum d'Amerikanerin Jessica Diggins an d'Ziil. Op déi 3. Plaz a mat engem Retard vun 32,6 Sekonnen koum d'Delphine Claudel aus Frankräich. Am General wënnt d'Jessica Diggins ganz iwwerleeën mat engem Virsprong vun 1 Minutt a 25 Sekonnen virun dem Yulia Stupak aus Russland. Drëtten gouf d'Ebba Andersson mat engem Retard vu ronn 2 Minutten.