Am FA Cup stinn Manchester City, Chelsea London an Tottenham an der nächster Ronn.

Bundesliga

FC Augsburg - VFB Stuttgart 1:4

0:1 Gonzalez (10.', Eelefmeter), 0:2 Wamangituka (29.'), 1:2 Richter (46.'), 1:3 Castro (60.'), 1:4 Didavi (87.')

Et war eng gutt éischt Hallschent déi Stuttgart an Augsburg gewisen hunn. Béid Ekippe ware gewëllt no vir ze spillen mee dobäi hu sech déi Stuttgarter als méi effizient gewisen. An der 10. Minutt krut Stuttgart en Eelefmeter zougesprach an deen huet de Gonzalez äiskal an de lénksen Eck geschoss. An der 29. Minutt war et e Konter dee fir den 2:0 gesuergt huet. Um Enn war et de Sosa deen de Ball zeréck op de Wamangituka geluecht huet an deen huet de Ball an de Gol geschoss.

Augsburg ass exzellent aus der Paus komm a konnt schonn an der 46. Minutt op 1:2 verkierzen. No Viraarbecht vum Vargas hat de Richter keng Problemer de Ball am Gol ënner ze bréngen. No 60 Minutten war et de Castro deen e Ball aus 5 Meter aschéisse konnt. De Schlusspunkt konnt den Didavi an der 87. Minutt setzen deen no enger Flank vum Anton an de Gol käppe konnt. Virdrun hat de Richter (Augsburg) an der 76. Minutt nach déi giel-rout Kaart gesinn.

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin 1:0

1:0 Yabo (64.')

An der éischter Hallschent goufen et net vill Héichpunkten vir d'Spectateure virun der Télé ze gesinn. Just an der 35. Minutt gouf et Opreegung. No engem Zweekampf vum Stark mam Klos hat den Arbitter op de Punkt gewisen. Nodeems sech den Arbitter d'Situatioun nach eng kéier ugekuckt huet, huet en dësen Eelefmeter nees zeréckgeholl.

Bielefeld huet gutt an déi zweete Hallschent fonnt a konnt sech direkt e puer Chancen erausspillen. An der 64. Minutt konnten se dann eng dovunner notzen. No engem laange Ball an de Strofraum kënnt de Yabo un de Ball an huet dësen aus 11 Meter an de Gol geschoss. Dono huet d'Hertha e Gang eropgeschalt a war gewëllt den Ausgläich ze schéissen mee offensiv konnten se sech awer kaum duerchsetzen, Bielefeld huet gutt verdeedegt an esou ass et beim 1:0 bliwwen.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

FA Cup

Manchester City - Birmingham City 3:0

1:0 Bernardo Silva (8.'), 2:0 Bernardo Silva (15.'), 3:0 Foden (33.')

Chelsea London - Morecambe 4:0

1:0 Mount (18.'), 2:0 Werner (44.'), 3:0 Hudson-Odoi (49.'), 4:0 Havertz (85.')

Marine - Tottenham Hotspur 0:5

0:1 Vinicius (24.'), 0:2 Vinicius (30.'), 0:3 Lucas (32.'), 0:4 Vinicius (37.'), 0:5 Devine (60.')

Serie A

AS Roma - Inter Mailand 2:2

1:0 Pellegrini (17.'), 1:1 Skriniar (56.'), 1:2 Hakimi (63.'), 2:2 Mancini (86.')

Am Spëtzematch konnt Roum an der 17. Minutt duerch e Schoss aus 20 Meter vum Pellegrini a Féierung goen. Dës Féierung war och verdéngt wëll ausser engem Kappball vum Lukaku war Inter harmlos virum Gol vun de Réimer. No der Paus hu sech d'Mailänner dann awer verbessert a konnten an der 56. Minutt no engem Corner duerch e Kappball vum Skriniar ausgläichen. Nëmme 7 Minutte méi spéit war et den Hakimi deen de Ball fantastesch mat lénks an de Wénkel geschoss huet. Mee am Schluss vum Match ass Inter bëssen d'Kraaft ausgaangen an esou ass Roum duerch de Mancini nach den Ausgläich gelongen.

Udinese Calcio - SSC Neapel 1:2

0:1 Insigne (15.'), 1:1 Lasagna (27.'), 1:2 Bakayoko (90.')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A