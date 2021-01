Mat engem knappe Virsprong wënnt den Halvor Egner Granerud viru sengem Landsmann dem Daniel-Andre Tande an dem Stefan Kraft.

Um Sonndeg stoung zu Titisee-Neustadt an Däitschland dat zweet Sprangen vum Weekend um Programm. Et goufen deels schwiereg Wand-Bedéngungen an direkt puer vun de gudde Sprénger hate schlecht Verhältnisser erwëscht. Sou och de Kamil Stoch deen no der éischter Manche just op der 25. Plaz louch. Éischte war de Halvor Egner Granerud virum Daniel-Andre Tande an dem Markus Eisenbichler. An der 2. Manche konnt de Stefan Kraft nach vun der 4. op déi 3. Plaz no vir sprangen. Gewanne konnt awer den Halvor Egner Granerud mat engem Virsprong vun 2,4 Punkten virum Daniel-Andre Tande. Dëst ass déi 6. Victoire fir den Norweger an dëser Saison.