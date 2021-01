Zanter e Méindeg kann nees Sport am Veräi gemaach ginn. Och d'Fitnesszentere kënnen nees opgoen, hat de Sportminister déi lescht Woch ënnerstrach.

8 vun den 10 Memberen aus der nei gegrënnter Fitnessfederatioun hunn awer den 11. Januar net opgemaach. Mat de virgeschriwwene Mesurë géif dat kee Sënn maachen, esou déi Responsabel. Si werfen der Regierung vir, net op hir Proposen anzegoen.

D'Reegel vu maximal 10 Persounen op 300 Metercarré, Personal abegraff, gëllt jo och fir d'Fitnesszenteren. Ënner dëse Konditioune sinn deemno vill Dieren zou bliwwen. Mat 7 Clienten d’Stonn kéim keen op seng Käschten, weder de Club, nach de Member.



De Charles Trierweiler President Fitnessfederatioun FLDF: "Ech fannen et ganz onéierlech wa mer wëssen, mir kënnen nëmmen 3-4% vun de Clienten zefriddestellen. E muss säin Abo bezuelen, awer e ka vläicht just 1x de Mount trainéiere kommen." En aneren affiliéierte Fitnesszenter huet nawell decidéiert opzemaachen. Op Reservatioun kënnen d'Memberen hei annerhallef Stonn Openthalt buchen. Eng 80 Leit den Dag kënnen esou trainéieren. Soss sinn et der am Schnëtt 350. Den organisatoreschen Opwand wier grouss gewiescht, seet de Gerant Yves Marcello. Sue verdénge géif een esou och net, mee et géif drëm goen, de Leit et z'erméiglechen nees Sport ze maachen. Och wann een net jiddereen zefriddestelle kéint.

Bis e Mëttwoch scho sinn all d'Rendez-vousen ausgebucht. De Rami El Khal gehéiert zu de Glécklechen, déi Plaz kruten. De jonke Mann ass frou, Fitness wier méi wéi just Sport. Mee och en Hobby, eng Passioun a géif hëllefen Stress ofzebauen.

Déi aktuell Konditioune wären net acceptabel, seet awer och den Yves Marcello. 10 Persounen op 300m2, besonnesch bei Zentren vun 2000m2, dat wär absolutt lächerlech.

D'Membere vun der Lëtzebuerger Fitnessfederatioun fille sech vun der Regierung am Ree stoe gelooss. Si hätte leschten Dënschdeg schonn alternativ Proposen agereecht, fir kënne méi Membere sécher ze ëmfänken. 1 Persoun op 30 Metercarré mat Mask, d'Vestiaire ganz zouloossen. Kee vun de Ministèren wär op d'Virschléi agaangen.

De Charel Trierweiler: "Ech fannen et ganz, ganz schued, datt d’Regierung hei mat der Gesondheet vun eiser Bevëlkerung spillt a mat de Memberen, an eis dohi stellt, wéi wa mir net wéilten opmaachen."

Et géif ee lo weider Proposen ausschaffen an op en Entgéintkomme vun der Regierung hoffen. Enn der Woch wëll d'Fitnessfederatioun nach emol de Point maachen.