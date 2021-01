U sech sollt de Stade de Luxembourg jo scho virun zwee Joer fäerdeg sinn. Ëmmer nees gouf den Datum fir d'Ouverture no hanne verréckelt.

Gëtt den éischten Heemmatch an der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp, den 31. Mäerz géint Portugal, am neien nationale Futtball- a Rugbystadion gespillt, oder ass déi nei Enceinte op der Cloche d'Or dann awer nach net fäerdeg? Dat ass aktuell eng Fro, déi sech déi Responsabel vun der FLF dacks stellen. Bis Enn des Mounts muss een der UEFA, der europäescher Futtball-Unioun, d'Äntwert op jiddefalls ginn.

D'Fro vum neie Stadion - Reportage Franky Hippert

U sech sollt de Stade de Luxembourg scho virun zwee Joer fäerdeg sinn. Ëmmer nees huet den Datum fir d'Ouverture missen no hanne verréckelt ginn. Lo soll et de Mäerz dann endlech de Fall sinn. Ma d'Fro stellt sech, wéi vill datt zum Beispill de President vun der Lëtzebuerger Fussballfederatioun Paul Philipp fäert, datt dat awer och net wäert klappen: "Also ech fäerten net, mä ech géif awer och léien, wann ech iech elo d'Garantie géif ginn, datt mer de Match géint Portugal am neie Stadion spille kënnen."

Et ass scho kloer, datt een ënnert engem gewëssenen Zäitdrock steet: "Et muss e kucken, do mussen an den nächsten Deeg Reunioune sinn. Mir mussen der UEFA bis Enn des Mounts Bescheed soe wéi mer spillen. Ech ginn nach ëmmer dovun aus, datt mer am Mäerz do spillen, well mer nach näischt aneschtes gesot kruten."

Den FLF-President ass sech bewosst, datt de Covid an de leschte Méint net gehollef huet, et däerf awer fir déi kuerzfristeg Zukunft awer elo och keng Excuse sinn: "Mir mussen och elo kucken, wat ass nach ze maachen, et mussen nach Tester gemaach ginn. D'Kaarte vun alle Parteie mussen op den Dësch geluecht ginn."

De Lëtzebuerger Fussballnationaltrainer Luc Holtz ass jo e bësse méi radikal a senger Ausso. Fir hien ass de Wuess exzellent an et kéint ee muer am neie Stadion spillen, dozou de Paul Philipp: "Jo den Nationaltrainer brauch sech just drëms ze këmmeren, wat um Wues ass. Mir mussen eis och nach drëms këmmeren, wat ronderëm de Wues ass, mat der Sécherheet an esou weider."

Vu baussen, wann een op der Cloche d'Or ass, gesäit de Stadion effektiv schonn zimmlech fäerdeg aus, an awer: "Wann een dohi geet géif een dat mengen. Vun informatescher Säit mussen nach Saache getest ginn. Et gëtt knapp, mä et ass awer nach ëmmer d'Zil, de Match géint Portugal am neie Stadion ze spillen."

An déi Partie an der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun ass den 31. Mäerz hei zu Lëtzebuerg. Ob dat awer dann esou ass, mussen déi nächst Woche weisen.